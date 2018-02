Help, ik heb 'selfitis': twintiger die meer dan 200 selfies per dag neemt, getuigt over zijn lijdensweg TTR

27 februari 2018

11u47

Bron: BBC 2 Bizar Obsessief selfies nemen is volgens een wetenschappelijk onderzoek van de Nottingham Trent University en de Thiagarajar School of Management een echte gedragsstoornis. Wie lijdt aan 'selfitis' heeft vaak een gebrek aan zelfvertrouwen en zoekt naar een weg om erbij te horen. De gevolgen zijn echter niet te onderschatten. Zo getuigt ook de Britse Junaid Ahmed (22) uit Essex, die 'selfitis' heeft.

Sommige mensen zijn zo geobsedeerd door het maken van selfies, dat ze bij elke gelegenheid hun smartphone erbij nemen. Hun ultieme doel? Meer likes en meer volgers krijgen op sociale media. Junaid, die meer dan 200 selfies per dag neemt, spendeert uren aan zijn Instagram-account. "Ik hou er gewoon van als ik op mijn smartphone zie dat ik al na één minuut meer dan 100 likes heb. Dat voelt zo geweldig", biecht Junaid op. "Als ik minder dan 600 likes heb dan verwijder ik de foto."

Het klinkt als een grap, maar de twintiger bekent dat zijn obsessieve gedrag een lijdensweg is die een negatieve impact heeft op zijn dagelijkse leven. Volgens hem ergeren zijn vrienden en familie zich voortdurend, waardoor er zelfs ruzies ontstaan. "Kun jij nu echt niet uit eten gaan zonder een foto te nemen van jezelf of je eten?", krijgt de twintiger meermaals te horen. Hoewel Junaid beseft dat zijn gedrag extreem is, is de drang om selfies te nemen té groot. "Waarom zou ik geen selfies nemen? Ik heb niet voor niets drie uur voor de spiegel gestaan", vertelt hij aan BBC. (Lees verder onder de foto.)

Don't watch me, watch yourself 😘 Een foto die is geplaatst door null (@junaidahmedx) op 16 sep 2017 om 14:03 CEST

Bovendien heeft de druk om er voortdurend goed uit te zien op sociale media drastische gevolgen. Zo liet hij al verschillende plastische ingrepen uitvoeren. Junaid heeft onder meer implantaten in zijn kin, kaak en lippen. "Ik laat ook mijn tanden bleken en botox injecteren onder mijn ogen en in mijn voorhoofd. Mijn wenkbrauwen zijn getatoeëerd en mijn overtollig vet werd verwijderd."

Intussen heeft de twintiger meer dan 50.000 volgers op Instagram. De reacties die hij op zijn selfies krijgt, zijn echter niet allemaal positief. Sommigen bekritiseren zijn uiterlijk, wat zijn zelfvertrouwen grondig aantast. Junaid beseft dat hij een probleem heeft, maar het nemen van selfies blijft zijn leven beheersen.

Hate being ill 😩😷 Een foto die is geplaatst door null (@junaidahmedx) op 08 okt 2016 om 16:18 CEST

Selfie Saturday 😘💙 Een foto die is geplaatst door null (@junaidahmedx) op 03 sep 2016 om 11:53 CEST