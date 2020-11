Helikopterpiloot ontdekt mysterieuze monoliet van 3 meter hoog in woestijn Utah

De bemanning van een helikopter vloog over een afgelegen en ruw terrein in de Amerikaanse staat Utah om er dikhoornschapen te gaan tellen. Maar plots botste het gezelschap op iets totaal anders: een opvallende, mysterieuze monoliet bleek plots pal in de woestijn te staan. Wat het precies is, is nog niet duidelijk.

De vreemde constructie is ongeveer drie meter hoog en lijkt bewust te zijn verankerd in de grond. Het ding is gemaakt van een soort blinkend metaal, dat fel afsteekt tegenover de gigantische rode rotsen errond. De verkeerspolitie van Utah deelde foto’s van de monoliet, maar ook van de dikhoornschapen.

“Dit is zowat het vreemdste object dat ik ooit ben tegengekomen in al die jaren dat ik vlieg”, reageerde helikopterpiloot Bret Hutchings bij het lokale nieuwsstation KSLTV. Hutchings werd ingezet door het departement voor openbare veiligheid van Utah om bighoornschapen te tellen in het zuiden van de staat. Het was een van de biologen aan boord die de glanzende zuil in de mot kreeg. Hij riep meteen dat we met de helikopter moesten terugkeren om te checken wat voor iets dat was, vertelt Hutchings.

Volgens de piloot is het voorwerp door de mens gemaakt. Het lijkt stevig in de grond geplant en niet gedropt vanuit de lucht. “Ik vermoed dat het iets is van een new wave-kunstenaar of van iemand die een grote fan was van ‘2001: A Space Odyssey’”, aldus Hutchings. De monoliet doet inderdaad sterk denken aan de beroemde openingsscène van de film van Stanley Kubrick uit 1968, waarin een groep apen een enorme zwarte plaat opmerken en op verkenning gaan.

Sommigen zien dan weer gelijkenissen met het werk van de minimalistische kunstenaar John McCracken, die in New Mexico en New York woonde. Hij stierf in 2011. Kunstenaar Liam Sharp vatte het zo samen op Twitter: “Ik vind dit geweldig. Ik veronderstel dat het een kunstwerk is, maar wat als dat niet zo is?”

De crew maakte de exacte locatie van het blinkende artefact niet bekend uit schrik dat amateur-verkenners ernaar op zoek zouden gaan en vast komen te zitten in de wildernis. Dikhoornschapen kiezen die ruwe, afgelegen plekken uit als leefgebied omdat zij wel makkelijk in die ruige omstandigheden kunnen overleven. Voor de mens is dat niet zo vanzelfsprekend.

