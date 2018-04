Helaas! Moeder van dertien zonen bevalt wederom van jongetje Tom Tates

19 april 2018

22u58 0 Bizar Jay en Kateri Schwandt, een echtpaar uit de Amerikaanse staat Michigan, hadden al dertien zonen en hoopten de afgelopen maanden vurig dat er nu toch eindelijk eens een dochtertje zou worden geboren. Gisteren zette Kateria wederom een zoontje op de wereld. "We hebben het nu veertien keer geprobeerd en geven de hoop op een meisje maar op", vertelde de trotse vader aan lokale media.

De afgelopen jaren haalde het echtpaar herhaaldelijk het wereldnieuws als wederom een jongetje was geboren. Volgens Kateria Schwandt, die zelf uit een gezin met veertien kinderen komt, wilden zij en haar echtgenoot tijdens de zwangerschappen nooit het geslacht van de baby's weten. "Een jongetje of meisje doet er eigenlijk niet toe, maar na dertien gezonde zonen werd het in ons mannenhuishouden toch hoog tijd voor een meisje'', vertelde Kateria vandaag aan de zender Woodtv. Een huishouden met veertien kinderen vindt de vrouw overigens 'geen enkel probleem'. "Het is druk, maar ik merk eigenlijk weinig verschil tussen drie of veertien."

De vader wil na zoon nummer veertien stoppen met het op de wereld zetten van kinderen. Of dat gaat lukken is de vraag. Volgens zijn vrouw nam hij in 2015 hetzelfde besluit na de geboorte van zoon nummer dertien. Hun pasgeboren zoontje heeft nog geen naam. De andere zonen variëren in leeftijd van 2 tot 25 jaar. Ze heten Tyler, Zach, Drew, Brandon, Tommy, Vinny, Calvin, Gabe, Wesley, Charlie, Luke, Tucker en Francisco.