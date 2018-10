Helaas geen foto's: Belgische avonturier verloor camera tijdens onwaarschijnlijke voettocht door Tasmanië jv

02 oktober 2018

08u34

Bron: Het Nieuwsblad 0 Bizar 52 dagen lang trok Louis-Philippe Loncke (41) te voet door de winterse natuurpracht van het Australische eiland Tasmanië. Een onherbergzame tocht van 500 kilometer. Het leverde hem bevroren schoenen, een wereldrecord én de bijnaam 'gekke Belg' op. Maar: helaas géén foto's. Onderweg speelde Loncke zijn camera kwijt, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Avonturier Louis-Philippe Loncke was in Tasmanië niet aan zijn proefstuk toe, maar ditmaal was de beproeving voor de veertiger wel écht zwaar. Als eerste mens ooit stak hij het Australische eiland over, te voet, dwars door de bush, zonder bevoorrading, en met een rugzak van 62 kg. "Het was verschrikkelijk moeilijk. Ik heb dagen gehad dat ik maar 100 meter per uur vooruit geraakte omdat ik me een weg moest banen door bossen", zei hij vorige week al in onze krant.

Nu blijkt dat hij zijn fotocamera op de helletocht verloor. Dat was tijdens een van zijn drie bijna-doodervaringen onderweg. Een laaghangende tak bij het raften deed zijn tas met fotocamera, zoomlens en geheugenkaartjes in het water vallen. "Dat ongeval had fataal kunnen zijn", zegt hij in Het Nieuwsblad. Zijn twee GoPro's kon Loncke redden, maar de foto's van de bergen en de sneeuw is hij tot zijn grote spijt kwijt.

Voorlopig toch: Loncke looft een beloning van 1.000 AUD (625 euro) uit voor wie hem zijn camera kan terugbezorgen. In de zomer zakt het waterpeil van de rivier tot minder dan een halve meter en wordt er gekajakt. Bovendien zat het toestel in een waterdichte tas. Loncke heeft er daarom goede hoop op om zijn beelden toch nog te kunnen recupereren.

