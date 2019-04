Heethoofden zitten elkaar urenlang dwars om vrije parkeerplek David van der Heeden

03 april 2019

16u07

Bron: AD.nl 0 Bizar Het vinden van een parkeerplek is soms een hell of a job. Als je bij het inparkeren te maken krijgt met weggebruikers die menen meer recht op ‘jouw plekje’ te hebben, is een verkeersruzie erg dichtbij. Het laatste gebeurde gisteren in Los Angeles, waar het getouwtrek om een parkeerplaats uitdraaide op een urenlange treiterpartij. Tot groot vermaak van Twitteraars die de parkeerruzie bijna live konden volgen.

Als de bestuurder van de zwarte sedan in de Koreaanse wijk van de Amerikaanse wereldstad een lege parkeerplaats ontwaart, rijdt hij er voorbij en zet hij zijn richtingaanwijzers aan, klaar om achteruit in te parkeren. De chauffeur van de volgende zilveren auto denkt daar duidelijk anders over. Hij blokkeert zijn manoeuvrerende voorganger.

pic.twitter.com/AW0IYB0Rqb chicken tikka mariah(@ Mrhflrs) link

Een vrouw die aan de overkant van de straat woont, slaat het bizzare schouwspel gade en maakt foto’s en filmpjes van de parkeerimpasse. Geen van beide halsstarrige automobilisten geeft een strobreed toe. Terwijl de minuten verstrijken, gaan daarna demonstratief de knipperlichten aan. Niemand die wil wijken, dat is duidelijk. Na een uur gaat langzaam maar zeker de duisternis in. En de twee auto’s blijven waar ze staan.

pic.twitter.com/fUV1sgM4G9 chicken tikka mariah(@ Mrhflrs) link

Zelfs na twee uur lijken de kemphanen niet bereid tot opgeven, ook niet als aan de overzijde van de straat een andere plek vrijkomt. Het overige verkeer moet zich, luid claxonnerend en het tegemoetkomende verkeer hinderend, langs de onverbiddelijke ‘verkeershufters’ persen. Inmiddels is het donker.



pic.twitter.com/mfUBJNfc0l chicken tikka mariah(@ Mrhflrs) link

Partijtrekken

Het Twitter-draadje, met de filmpjes en foto’s van de overbuurvrouw, levert haar meer dan 20,000 likes op. Volgers van het parkeerspektakel, waaronder fotomodel en celebrity Chrissy Teigen, kiezen zelfs partij voor een van beiden. “De zwarte auto passeerde de plek bewust, omdat hij achteruit in wilde parkeren. Zilveren auto, je bent een gemene en slechte chauffeur”, reageert ze.

Als voor de twee auto’s een parkeerplek vrijkomt, lijkt het probleem zichzelf op te lossen. Beide heethoofden parkeren hun voertuig, maar geen van beiden lijkt het lef te hebben uit te stappen. Wellicht bang voor een confrontatie blijven ze achter hun stuur zitten. Het is de chauffeur van de zilveren auto die uiteindelijk opgeeft en uit de auto stapt. Tot een lijfelijke confrontatie komt het gelukkig niet.

pic.twitter.com/n5OxntMYpk chicken tikka mariah(@ Mrhflrs) link