Heel wat mensen worden ongemakkelijk van deze tattoo Tine Kintaert

22u04

Bron: Metro.co.uk 0 Thinkstock Bizar Sommige mensen zijn radicaal tegen tatoeages, anderen vinden het wel wat hebben. Maar een tattoo die mensen massaal een ongemakkelijk gevoel bezorgt, dat kom je niet veel tegen.

Chaim Machlev is een tattoo-artiest uit Berlijn die gespecialiseerd is in lijn- en puntwerk. Meestal zijn dat prachtige, symmetrische kunstwerkjes, maar een paar maanden geleden gooide hij het over een andere boeg. Bij een van zijn klanten zette hij een cirkel en een lijn, maar de uiteinden sluiten telkens niet helemaal op elkaar aan.

De man in kwestie heeft er ongetwijfeld om gevraagd, maar de volgers van Chaim kunnen er minder goed mee om. De foto werd intussen al bijna een half miljoen keer bekeken op Imgur, en veel mensen vinden het ronduit onbevredigend. "Ik zou kwaad worden iedere keer dat ik in de spiegel keek", klinkt het onder meer. "Het doet pijn aan mijn ogen." Iedereen is het erover eens dat het een prachtig staaltje tattoowerk is, 'maar ik krijg er jeuk van'. En jij? Krijg jij er een ongemakkelijk gevoel bij?

#dotstolines #lineart Een foto die is geplaatst door Chaim Machlev (@dotstolines) op 18 sep 2017 om 16:20 CEST