Heel Engeland kijkt vanavond voetbal, maar deze school organiseert toch schooltoneel

Vanavond gaan Engeland en Kroatië in Rusland in duel om een plekje in de WK-finale te bemachtigen. In Groot-Brittannië zal iedereen aan zijn scherm gekluisterd zijn. Iedereen buiten enkele pechvogels wiens kroost aan de Pucklechurch lagere school studeert. Want die organiseert vanavond hun schoolmusical 'Shrek'.

50 leerlingen van het instituut repeteerden een volledige maand aan het sprookjesachtige theaterstuk. Dat de première samenvalt met de historische match van Engeland, had de school niet zien aankomen. Maar de datum veranderen is volgens schoolhoofd David Forrester geen optie.

"Het land ligt plat, maar Shrek gaat door"

Onbegrijpelijk, vinden de supporterende ouders die collectief gingen smeken om het toneelstuk te verplaatsen. “Toen Engeland zaterdag won, ging iedereen er vanuit dat de directie de show van woensdag zou verplaatsen of op zijn minst zou vervroegen”, zegt een teleurgestelde ouder die liever anoniem blijft aan The Mirror. “Er zijn zo veel oplossingen voor dit probleem. Heel het land wordt platgelegd, maar Shrek the Musical in de kleine Pucklechurch basisschool gaat wel door. Dat is gewoon absurd.”

Forrester snapt de hele heisa niet. In een interview met Bristol Live vraagt hij zich luidop af waarom hij de datum zou moeten wijzigen. “We hadden een aantal ouders die hun ongenoegen geuit hebben, maar dat loste we dinsdag op. Toen gaven we de kinderen en ouders die wilden supporteren de keuze om alsnog uit de productie te stappen om naar het voetbal te kunnen kijken.”

Volgens de ouders ruikt dat eerder naar chantage. Hun kinderen durfden geen forfait te geven voor de voorstelling op woensdag omdat ze dan ook vervangen zouden worden tijdens de andere vertoningen. Zo zou hun volledige maand werk verloren zijn. “Alle 5- en 6-jarigen zijn boos. Ik heb thuis een boos kind zitten”, klinkt het.

Smartphones

Hoe het ook zij, vanavond staan de groene animatieheld en zijn vriendjes op het podium in de basisschool. Of de aanwezige ouders zich zullen kunnen inhouden om de match subtiel op hun smartphone te volgen, is nog maar de vraag natuurlijk.