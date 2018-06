Heel Australisch dorp te koop voor amper 320.000 euro jv

20 juni 2018

08u33

Bron: realestate.com.au 1 Bizar Het heet een koopje te zijn: een heel Australisch dorp in deelstaat Queensland kan van eigenaar veranderen voor amper 320.000 euro. Dat is minder dan de gemiddelde prijs van een huis in Brisbane en je krijgt er maar liefst twaalf goed onderhouden woningen voor. Voor wie 'out of the box' denkt, klinkt het.

De verkoop van Allies Creek in de Australische deelstaat Queensland verloopt moeizaam. Het dorp van zo'n 150.000 m² werd oorspronkelijk gebouwd om er werknemers van een houtzagerij te vestigen. Toen die in 2008 sloot, liep het dorp leeg. Natali Williams kocht het acht jaar geleden met haar man. Het koppel wou er een caravanpark in onderbrengen. Maar de echtgenoot overleed en Williams zette het dorp in 2015 te koop, aanvankelijk voor 1,34 miljoen euro.

Sindsdien ging de prijs alsmaar naar beneden omdat er geen geschikte koper gevonden werd. Met nu dus de bodemprijs van 320.000 euro voor de hele mikmak. "Het kan dienen als vakantiepark, een buitenverblijf of een wellnessresort", zegt de nieuwe makelaar. Zij bezocht het vastgoed en was aangenaam verrast omdat de huizen zo goed onderhouden bleken. Ze hebben ook allemaal elektriciteit en water. Verder is er een tennisbaan, een dam, een helipad, een oude kerk en de voormalige houtzagerij. Sommige woningen zijn momenteel verhuurd.

Allies Creek ligt afgelegen en erg rustig, op 373 km ten noordwesten van Brisbane.