Haute couture-rel: Japanse leerlingen gaan voortaan in peperduur Armani-uniform naar school

09 februari 2018

11u02

Bron: The Guardian

Geen sober schooluniform voor de leerlingen van de Taimei basisschool in Tokyo, Japan. De directie besliste dat het dringend tijd was voor een totale make-over. Een samenwerking met het Italiaanse modehuis Giorgio Armani leverde een gloednieuw én peperduur schooluniform op. Het prijskaartje? 80.000 yen, omgerekend ongeveer 597 euro.

Klasse en luxe. Dat is wat de leerlingen volgens de directie van de Japanse basisschool in het nieuwe Armani-uniform uitstralen. Kwaliteit kost nu eenmaal veel geld, vindt schoolhoofd Toshitsugu Wada. Het bedrag van het nieuwe schooluniform bedraagt drie keer meer dan de kostprijs van het huidige exemplaar. Op deze manier wil de school, die in een van de meest luxueuze winkeldistricten ter wereld ligt, hun prestigieuze reputatie naar een hoger niveau tillen.

Een opmerkelijke keuze die de wenkbrauwen doet fronsen bij de ouders van de leerlingen. Zij vinden het compleet ongepast dat hun kinderen in haute couture op de schoolbanken zitten. “Ik ben verbaasd dat een luxueus modemerk schooluniformen maakt voor een basisschool”, vertelt een moeder van een leerling die zich grote zorgen maakt. “Onze kinderen zullen denken dat enkel dure spullen goed zijn. Dat is een verkeerde boodschap van de school”, klinkt het bij de misnoegde ouders.

De directie van de Japanse school wilde niet onmiddellijk reageren op de klachten van de ouders. Toshitsugu Wada, het schoolhoofd, liet weten dat hij eerst met het hele schoolteam wil overleggen waarom hij het schooluniform inruilde voor een peperduur exemplaar.