Hartverscheurend, maar o zo mooi: verpleegster Olivia verlicht elke dag een beetje de pijn van kankerpatiënte

Naastenliefde ten top: Olivia Neufelder zong elke dag het lievelingsnummer van een kankerpatiënte, tot enkele dagen voor haar dood toe. En daarom wil de familie van Margaret Smith (63) die barmhartige verpleegster nu eens in de bloemetjes zetten. Haar vriend filmde het intieme moment, dochter Megan zette het filmpje vorige maandag online. De ontroerende beelden zijn intussen al ruim 3,5 miljoen keer bekeken.







'Dancing in the Sky' van Dani en Lizzy... Wanneer dat liedje in het ziekenhuis van Nashville weerklonk, wist iedereen dat Margaret haar pijn aan het vergeten was. Voor Olivia was het zangmoment emotioneel een zware dobber, ze moest vaak genoeg een traantje wegpinken. Vorige woensdag is Margaret na een korte overplaatsing overleden.

"Deze verpleegster zat urenlang naast het bed van mijn moeder", schreef Megan. "Ook al was ze soms murw van de pillen, Olivia bleef dit speciale liedje zingen om haar te troosten. Je bent niet van haar zijde geweken. Woorden schieten tekort om de waardering die we voor jou voelen te omschrijven. Hoe jij je inzet voor je patiënten, dat heb ik nooit eerder gezien. Je bent een lichtpunt, mijn mama noemde jou een engel. Ik kan je niet genoeg bedanken omdat je haar zo respectvol en vol liefde verzorgd hebt (ik hoop dat jullie dit allemaal delen, zodat Olivia het ook onder ogen krijgt)."

En dat gebeurde uiteindelijk. "Ik zong elke dag voor haar", doet Olivia haar verhaal bij News Channel 5. "Margaret vertelde mij dat dit liedje tijdens haar begrafenis gespeeld mag worden. Voor mij betekende ze veel meer dan een patiënte. Ik wilde haar laten weten dat ze graag gezien was, ook op momenten dat haar familie niet op bezoek was. Ik heb zelf recent mijn oma verloren, voor haar heb ik ook op haar sterfbed gezongen."