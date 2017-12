Harde wind blaast vliegtuig door parkeergebouw FT

Opmerkelijke beelden van de luchthaven van Malta, want daar heeft de wind een vliegtuig door een gebouw geblazen.

Het vliegtuig, dat door de hevige wind op drift was geraakt, boorde zich met zijn neus eerst door een afsluiting en daarna door de zijkant van een parkeergebouw. Het ongeval vond twee dagen geleden plaats op Malta International Airport, nabij hoofdstad Valletta. Er vielen gelukkig geen gewonden. In het privévliegtuig was geen crew of passagier aan boord. Ook in het gebouw was niemand op het moment van de feiten. Voor de kenners: het Dassault Falcon 7X-zakenvliegtuig raakte wel behoorlijk beschadigd.

