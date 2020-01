Handlezer: “Uw dochter is bezeten, uitdrijving kost 71.000 dollar” mvdb

06 januari 2020

18u56

Bron: Boston Herald 1 Bizar Een Amerikaanse handlezer heeft met succes 71.000 dollar kunnen aftroggelen van een vrouw. Haar dochter was duidelijk door de duivel bezeten, althans zo oordeelde paragnost Tracy Milanovich. Een uitdrijving kon, maar kostte omgerekend ruim 63.000 euro. Cash te betalen.

De 37-jarige vrouw uit Somerset in de staat Massachusetts zit sinds eind december in de cel. De politie vermoedt dat de vrouw nog veel meer slachtoffers maakte.



De opgelichte klant stapte op 17 december naar de politie. Ze had vrijwillig het gehele bedrag in contant geld aan Milanovich overhandigd. Ze gaf ook handdoeken en beddengoed cadeau. De handlezer werd tien dagen later ingerekend. Ze kreeg zes aanklachten tegen zich te horen.



Milanovich opende haar ‘praktijk’ twee jaar geleden en was daarvoor tien jaar eerder actief in een naburige gemeente. De vrouw las ook tarotkaarten en adverteerde als helend medium. Ze ging er prat op dat de handlezen-gave al zes generaties lang in de familie zat.



De politie heeft een telefoonnummer geopend voor mogelijk andere slachtoffers van de waarzegster. Of dit tot meer aanklachten leidt, is nog maar de vraag. Veel betrokkenen die misschien duizenden dollars verloren, zijn wellicht te beschaamd om klacht in te dienen.