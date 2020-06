Hallucinante beelden: bestuurder pleegt vluchtmisdrijf met motor van slachtoffer nog onder bumper Joeri Vlemings

25 juni 2020

22u05

Bron: ABC7 3 Bizar Onwaarschijnlijke beelden uit - of all places - Corona, een plaats in Californië op een uurtje rijden van Los Angeles. We zien eerst een zilverkleurige bestelwagen met vonken onder de wagen over de snelweg scheuren. Al snel blijkt dat de bestuurder een motor heeft opgeschept en die gewoon de hele tijd meesleept onder zijn voertuig.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het voorval is vrijdag gefilmd vanuit een andere auto die op snelweg 91 in Corona achter de bestelwagen reed. De ooggetuige zag de bestelwagen uiteindelijk aan McKinley Street de snelweg verlaten. De getuige keerde zo snel mogelijk ook terug naar die straat en trof daar de motor aan de kant van de weg aan, samen met de voorbumper van de zilveren bestelwagen. Van de bestuurder geen spoor, zijn voertuig werd even verder in de straat gedumpt bij een boom.

De motorrijder raakte gewond zijn, maar niet ernstig. “Het was best wel beangstigend, maar ik heb het overleefd. Ik kan mijn kinderen nog zien”, zei hij nadien. De politie kon de bestuurder die vluchtmisdrijf pleegde later oppakken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.