Hallucinant: wagen rijdt winkel binnen, twee mensen gewond

Hallucinante bewakingsbeelden: een terreinwagen rijdt een winkel aan een tankstation binnen en maait een klant omver. De crash dateert al van 12 maart, maar nu pas deelt de politie van Florida de beelden. Twee slachtoffers, een klant en een winkelbediende, raakten gewond. Beide slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis, maar zijn buiten levensgevaar.

De bestuurster is een 36-jarige vrouw, die geen geldig rijbewijs bij zich had. Haar rijbewijs werd eerder al eens ingetrokken. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. De vrouw zou niet onder invloed geweest zijn van alcohol, volgens verschillende Amerikaanse nieuwssites. Ze zou met haar witte SUV mogelijks in een parkeerplaats hebben willen rijden, maar zou dan niet meer op tijd kunnen stoppen hebben.

