Halloweenviering loopt uit de hand in Tokio Rob Van herck

31 oktober 2018

17u00

Bron: VTM Nieuws 0

Ook in Japan is Halloween waanzinnig populair. In Tokio kwamen duizenden mensen verkleed op straat, maar de festiviteiten ontaardden daar. Aan het Shibuya-station waren problemen, de politie kreeg daar veel meldingen over binnen. Er doken beelden van mensen die een witte pick-up omverwerpen. Gelukkig raakte niemand gewond.