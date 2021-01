Hacker gijzelt slimme kuisheidskooi om penis mee af te sluiten

Met het apparaat sluit een gebruiker zijn penis af. Iemand anders kan de kooi op afstand weer openen. “’s Werelds eerste kuisheidsapparaat dat via een app wordt bediend’, aldus fabrikant Qiui. Maar de manier waarop de software ‘praat’ met de kooi was niet beveiligd, merkte een beveiligingsbedrijf in het afgelopen najaar op.

Qiui beloofde dat te verbeteren, maar dat is niet gebeurd. Nu blijkt een hacker de gesloten kooien gegijzeld te hebben. Om ze weer open te krijgen, eiste hij 0,02 bitcoin (de koers van bitcoin fluctueert nogal, maar het gaat zeker om honderden euro’s; nvdr). “Je penis is nu van mij”, schreef hij er subtiel bij.

Vice sprak een aantal gebruikers van het apparaat. Zij bevestigen dat er geen enkele manier was om het weer open te krijgen. Geen van hen had de kooi op dat moment in gebruik. De Qiui Cellmate is ook in België verkrijgbaar. Hoeveel er wereldwijd zijn verkocht, is niet bekend.