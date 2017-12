Haar vermoedens over de huisbaas blijken juist, bewakingscamera legt veel meer vast mvdb

13u57

Bron: The Smoking Gun 1 thinkstock - rv Huisbaas Thomas Fallon (67). Bizar De bewakingscamera die een huurster onlangs in haar appartement in het Amerikaanse Castle Shannon (Pennsylvania) plaatste, heeft nogal wat dingen aan het licht gebracht. De vermoedens van de vrouw bleken juist: haar huisbaas kwam zonder haar medeweten het appartement binnen. En dat deed hij niet om een defecte boiler te herstellen.

Dat was toch wat Thomas Fallon (67) aan de politie verklaarde. De beelden toonden echter iets anders. Te zien is hoe de halfnaakte zestiger kleren uit de wasmand haalt en vervolgens begint te masturberen, zo staat te lezen in uitgelekte politieverhoren.

De vrouw kreeg op 1 december op haar smartphone de melding dat de bewakingscamera beweging in haar slaapkamer had vastgesteld. De vrouw was toen niet aanwezig in het pand. De camera stuurde enkele stilstaande bewakingsbeelden door waarop Fallon al masturberend is te zien. Uit de politiedocumenten blijkt dat hij specifiek de kleren nam die de bewoonster de dag ervoor nog had gedragen.

De bedrijfsleider was vermoedelijk niet aan zijn proefstuk toe. De huurster had al enkele maanden het idee dat iemand zich van tijd tot tijd toegang tot haar woonst verschafte. Die persoon had dan vooral interesse in haar kleding. De vrouw had net daarom een Wi-Fi-bewakingscamera aangekocht.

Bij het latere verhoor ontkende de huisbaas eerst nog dat hij in de slaapkamer was geweest. Een agent confronteerde hem vervolgens met de bewakingsbeelden. Fallon kon geen kant meer op en weigerde nog op vragen van de speurders te antwoorden. De man werd gearresteerd en kreeg twee aanklachten tegen hem te horen. Hij moet morgen voor het eerst voor de rechter verschijnen. Het is niet duidelijk of hij spermasporen op de kleren achterliet.