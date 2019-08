Haar valt uit wanneer Ashley nieuwe shampoo gebruikt: “Schade was zo erg dat ik me helemaal kaal moest scheren” Sven Van Malderen

01 augustus 2019

21u33

Bron: Daily Mail 5 Bizar Paniek troef bij een Amerikaans gezin: nadat Ashley Rose een douche genomen had, begon plots haar haar massaal uit te vallen. Vermoed wordt dat er geknoeid werd met de shampoo die ze gebruikte. De schade was zo groot dat de jongedame geen andere oplossing meer zag dan zich volledig kaal te scheren.

Ashley had het Pantene Pro V-flesje op 23 juli gekocht in een Walmart-winkel in New Richmond (Wisconsin). Toen ze het product vorige zondag voor het eerst wilde gebruiken, ging het meteen mis.

Het meisje had het goedje eerst tien minuten laten inweken. Toen ze daarna uit de douche stapte, merkte ze dat haar kapsel vreemd rook. Een nieuwe wasbeurt bracht een paniekaanval te weeg: de plukken haar vielen van haar hoofd alsof het om losse substantie ging.

Ashley trok naar de spoedafdeling om er zeker van te zijn dat er geen sprake was van chemische brandwonden. Verplegers stelden gelukkig vast dat haar schedel er “alleen maar rood en geïrriteerd” uitzag.

De moeder van Ashley liet het daar echter niet bij en sloeg alarm via haar Facebookprofiel. Taffy Jo Timm (44) is er rotsvast van overtuigd dat iemand ontharingscrème (denk maar aan Nair of Veet; nvdr) in de shampoo moet gemengd hebben. Ashley leeft alleen, dus de sabotage kan sowieso niet in haar huis gebeurd zijn. Het duo diende klacht in bij de politie, zodat de bewakingsbeelden van het warenhuis onderzocht kunnen worden.

“Terwijl ik dit schrijf, is ze haar aan het verliezen en aan het wenen”, schreef Taffy. “Die shampoo moet er normaal wit uitzien, maar nu kleurt het lelijk roze.”

Ashley hoopte nog dat extensions de kale plekken zouden kunnen verbergen, maar dat idee praatte haar kapper haar snel uit het hoofd: dat extra gewicht zou er enkel maar voor zorgen dat nog meer haar zou uitvallen. Maandag nam het meisje de “hartverscheurende” beslissing om zich volledig kaal te laten scheren.

“Ik heb nu meer dan ooit last van paniekaanvallen”, schreef ze. “Ik ben bang. Ik wil me niet vertonen in het openbaar. Morgen moet ik gaan werken en daar heb ik veel schrik voor. Bedankt voor alle steun die ik al gekregen heb. Ik start nu een nieuwe fase in mijn leven. Het zal niet makkelijk zijn, maar ik weet dat God altijd aan mijn zijde staat.”

Er is intussen ook een geldinzamelingsactie gestart voor de medische en juridische kosten die dit verhaal met zich meebrengt. Het meisje zal ook enkele pruiken moeten kopen. “En die kunnen honderden of zelfs duizenden euro’s kosten”, klinkt het. In twee dagen tijd staat de teller op 1.435 dollar (1.300 euro).