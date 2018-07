Haai sleurt vrouw aan vinger het water in: "Dit was geen haaienaanval. Dit was een blondje dat iets doms deed" IB

Tijdens een tripje op een superjacht in de wateren rond Kimberley in het noordwesten van Australië, werd een vrouw door een haai in haar vinger gebeten, waarna ze het water werd in gesleurd. In haar paniek dacht de vrouw haar vinger kwijtgeraakt te zijn, maar dat bleek gelukkig mee te vallen. "Dit was geen haaienaanval. Dit was een blondje dat iets doms deed", zegt ze achteraf.

Het was een bizar ongeluk. Tijdens een ‘once-in-a-lifetime’ trip op een jacht in de door krokodillen bevolkte wateren rond de Australische staat Kimberly, kreeg Melissa Brunning samen met enkele vrienden de kans om een ‘kalme’ haai te voeren. Eigenlijk durfde ze niet, maar haar avontuurlijk aangelegde karakter, dwong haar toch om het te proberen.

Melissa was de laatste van het groepje vrienden die het kleine groepje haaien dat achter de boot aanzwom, mocht voeren. Toen ze haar hand met het voer, een stuk vis, in het water stak, realiseerde ze zich te laat dat ze het dier niet met de hand had moeten proberen te voeren.

Enorme zuigkracht

Met een grote zuigkracht zoog de haai de rechterwijsvinger van de vrouw in zijn mond, tussen de rijen vol scherpe tanden. De zuigkracht is zo sterk dat de vrouw van de boot het water in getrokken wordt wanneer de haai weg probeert te zwemmen. “Ik denk dat de haai evenveel in shock was als ik”, zegt Brunning. “De enige manier waarop ik het kan beschrijven is dat ik een enorme druk voelde en het voelde alsof mijn vinger tot op het bot werd versnipperd. Ik kwam terug boven en ik riep meteen dat ik m’n vinger verloren had.”

Haar vrienden en de crew sprongen meteen in actie en haalden haar uit het water en checkten onmiddellijk haar vinger, die ze gelukkig nog had, als was die wel gewond. Het ongeluk gebeurde op de derde dag van de twee weken durende vakantie, maar Brunning besloot nadat ze enigszins gekalmeerd was om haar vakantie niet te laten vergallen door het incident en aan boord te blijven.

Na de vakantie ging ze wel direct naar de dokter, die röngenfoto’s liet maken van de inmiddels zwaar geïnfecteerde vinger. De vrouw bleek een breuk te hebben en een verrekt ligament, waardoor ze geopereerd moest worden. De vrouw moet nu nog antibiotica slikken om de ontsteking te remmen.

"Eigen schuld"

Maar dat vindt Brunning niet erg. “De haaienbeet was helemaal mijn eigen schuld en niet die van de haai. Het had veel erger kunnen zijn. Dit was geen haaienaanval, het was gewoon een blondje dat iets doms deed”, veroordeelt ze haar eigen gedrag. “Ik ben geen slachtoffer van een haai. Ik respecteer haaien, ik vind ze ongelofelijk. Ik ben altijd van mening geweest dat wanneer je in het water bent, je in hun domein bent, waar zij de top van de voedselketen uitmaken. We zijn niet gemaakt om in het water te zijn, anders hadden we wel vinnen gehad.”

De vrouw heeft lessen getrokken uit haar avontuur. “Respecteer het zeeleven en kijk er met verbazing naar, maar probeer er niet mee te interfereren. Het was voor mij een onvergetelijke reis waar ik een goed verhaal aan overgehouden heb en uiteindelijk ook een klein litteken, maar ik ben dankbaar dat het niet erger is dan dat.”