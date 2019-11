Gruwelijke diepvriesmoorden van Missouri tot Henegouwen RL

29 november 2019

07u03

Bron: Springfield News-Leader, HLN, 7sur7 0 Bizar De Amerikaanse staat Missouri is in de ban van een ‘diepvriesmoord’. De 57-jarige Larry Dinwiddie wordt ervan beschuldigd zijn vrouw in 2015 hebben vermoord en haar lichaam sindsdien in een diepvriezer te hebben bewaard. Ook in België werden we de afgelopen jaren opgeschrikt door gruwelijke diepvriesmoorden.

Missouri

Medewerkers van een verhuurbedrijf van een opslagruimte in Marshfield (Missouri) troffen afgelopen maandag het stoffelijk overschot van een vrouw aan, toen ze het slot van een diepvriezer openbraken. De ruimte waarin de vriezer stond werd sinds een half jaar verhuurd aan Dinwiddie.

De lokale politie schakelde een medewerker van het verhuurbedrijf in om de vermoedelijke dader naar de vriezer te lokken. Dinwiddie kreeg de melding dat zijn vriezer kapot was en dat er vreemde luchtjes uit zijn opslaghok kwamen. Toen Dinwiddie bij de opslagruimte aankwam, werd hij meteen door de politie in de boeien geslagen.

Dinwiddie bekent aan de politie dat hij zijn vrouw Cynthia in 2015 heeft vermoord, door haar met een hamer te slaan en haar daarna te wurgen. Niet wetende wat hij daarna met het lichaam aanmoest, verstopte hij het lijk in zijn diepvriezer.

Iets meer dan een half jaar geleden riep Dinwiddie de hulp van vrienden in om de vriezer van zijn huis naar de opslagruimte te verplaatsen. Hij had hen echter niets verteld over de macabere inhoud van de diepvriezer. Zonder het te weten, hielpen zijn vrienden hem dus met het versjouwen van het slachtoffer.

Op dit moment zit Dinwiddie vast in het arresthuis van Webster Country. Als de rechter de beklaagde schuldig bevindt, kan hij levenslang krijgen.

(Ongevraagde) hulp

De (ongevraagde) hulp van vrienden is niet zonder gevaar, dat ondervond ook Didier Charron uit Verviers. In 2007 vermoordde hij zijn vrouw Chantal Bernard (46) en haar zoontje Bryan Dourcy (11). Ook hij verstopte de lichamen van zijn slachtoffers in de vriezer.

Enkele maanden later organiseerde Charron een etentje voor vrienden, en deed na de maaltijd een dutje. Zijn hulpvaardige gasten deden ondertussen de afwas en brachten de etensrestjes naar de vriezer... waar zij de ingevroren slachtoffers aantroffen. In 2011 werd Charron veroordeeld tot levenslang.

De tuinman

In september 2010 bracht de Belgische Daniel Imandt in Spanje zijn ex-vriendin Sabrina Tverbouss-Twerdy op een gruwelijke manier om het leven. Hun relatie was daarvoor op de klippen gelopen, en Sabrina was op bezoek bij Daniel in zijn Spaanse woning om nog wat van haar spullen op te halen.

Het voormalige stel kreeg echter opnieuw ruzie. Na een gevecht waarbij beiden een mes trokken, wist Daniel Sabrina te overmeesteren, bracht haar om het leven en sneed haar lichaam in vier stukken. Hij dwong daarna de tuinman om het lichaam in een vriezer te verbergen - anders zou de tuinman hetzelfde lot wachten. De tuinman wist echter te ontkomen en tipte de lokale politie. In 2013 werd de (toen) 43-jarige Imandt door de Spaanse rechtbank veroordeeld tot 25 jaar cel.

Diana Farkas

Ook de moord op de 4-jarige Diana Farkas staat nog in het geheugen van velen gegrift. In 2012 gaf moeder Juliana Santana Duran haar kleine Diana op als vermist. Maar al snel bleek dat Diana door haar eigen moeder in haar slaap was gewurgd. Het tragische misdrijf vond plaats in Châtelineau bij Charleroi.

Na de moord sneed Juliana het lichaampje in stukken, verpakte het in verschillende plastic zakken en verborg die in de vriezer van haar woning. Tijdens een eerste huiszoeking wisten de speurders de lichaamsdelen niet te vinden, ondanks inspectie van de vrieskist.

Naar eigen zeggen had Juliana haar dochter vermoord om mishandeling van Diana door haar ex-partner te voorkomen. Ook werd een afscheidsbrief gevonden, Juliana was namelijk van plan geweest ook zichzelf van het leven te beroven. Tot op heden zit Juliana vast in een psychiatrische instelling in Bergen.