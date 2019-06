Grote vliegenplaag terroriseert Russische dorpen: “Scène uit een horrorfilm” Naz Taha

14 juni 2019

21u20

Bron: AD 1 Bizar Verschillende dorpjes in de Russische Oeral worden al weken geteisterd door een immense vliegenplaag. Dat schrijven diverse Russische nieuwssites. Bewoners vergelijken de grote zwermen vliegen met “een scène uit een horrorfilm”.

Russische autoriteiten vrezen voor gezondheidsrisico's als gevolg van de vliegenplaag. “Je kan geen enkel raam openzetten of buiten je was ophangen, laat staan dat je zélf überhaupt naar buiten kan”, aldus een inwoner van het dorp Lazorevy tegenover de Russische staatstelevisie. “Ik veeg iedere dag een halve tot hele emmer dode vliegen op”, verzuchtte een andere inwoner.

Op diezelfde staatszender noemde een derde vrouwelijke inwoner van de regio de vliegenoverlast ‘ondraaglijk’. “Ik vind het eng voor mijn kinderen. We moeten de vliegen constant vergiftigen met chemicaliën die we vervolgens zelf inademen. Het is beangstigend.”

Kippenmest

De vliegenplaag is waarschijnlijk afkomstig van een akker waarover kippenmest is uitgereden. Een boer zou grote hoeveelheden kippenuitwerpselen van een lokale pluimveehouderij gebruikt hebben als meststof. Sommige rapporten stellen dat er ook dode kippen en ingewanden zijn gebruikt als compost.

De boer in kwestie, Andrei Savchenko, ontkent dat het zijn schuld is. “Vliegen zijn er ​​al miljoenen jaren, en ze zijn overal”, zei hij. “Dit is slechts een kwestie van hoeveelheid, maar wie bepaalt nou wat het maximum aantal vliegen mag zijn”’ De Russische autoriteiten hebben een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar illegaal gebruik van ‘ecologisch gevaarlijk afval’ door de boer.

