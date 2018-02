Grootmoeder (50) bevalt van haar eigen kleinzoon TTR

De kinderwens van de Amerikaanse Kayla (29) en haar partner Cody Jones was ontzettend groot. Door een zware operatie aan haar baarmoeder die Kayla als tiener onderging, werd de droom om zelf een kind te baren echter onmogelijk. Het voorstel van Patty Resecker, de schoonmoeder van Kayla, veranderde het leven van het koppel voorgoed.

De 50-jarige Patty Resecker uit Arkansas, zelf moeder van drie, besliste draagmoeder te worden omdat haar schoondochter Kayla Jones onmogelijk zwanger kon worden. Als tiener had Kayla een tumor in haar baarmoeder die operatief verwijderd werd. Ze verloor tijdens de operatie een deel van haar baarmoeder, waardoor ze nooit kinderen zou kunnen krijgen.

Aanvankelijk koesterde Kayla geen kinderwens, maar toen ze Cody leerde kennen veranderde dat idee. “Wanneer je zeventien bent, sta je er niet bij stil dat je niet zwanger kan worden”, vertelt Kayla. “Als je verliefd wordt en trouwt, wil je toch een gezin starten. Plots besefte ik pas echt dat ik geen kind op de wereld kon brengen.”

Toen Patty zag hoe verdrietig haar zoon en schoondochter waren, vertelde ze hen dat zij draagmoeder wilde zijn. Zo zou het kindje in ieder geval binnen de familie geboren worden. Kayla en Cody gingen na heel wat gesprekken uiteindelijk akkoord met die beslissing.(Lees verder onder de foto.)

De zwangerschap verliep niet zonder risico, gezien de leeftijd van Patty. De 50-jarige vrouw kreeg een intensieve behandeling met hormonen waardoor ze toch succesvol zwanger werd via IVF. Patty is intussen bevallen van een gezonde baby, Kross. “Cody en Kayla zijn de beste ouders die je je kunt inbeelden”, vertelt een dolgelukkige Patty.

Het koppel kon de hele zwangerschap van dichtbij meemaken. "Dagelijks gingen Kayla en ik langs om te voelen hoe de baby bewoog”, vertelt Cody. “Als een onbekende draagmoeder was geweest, hadden we nooit deze ervaring gehad.” Ook Patty heeft nog geen seconde spijt van haar keuze. “Onze familieband is hechter geworden. Ik probeerde elke stap te filmen, zoals mijn buik die op-en-neer ging. Het voelde zo slecht dat Kayla dat niet zelf kon ervaren. Ik wilde in ieder geval dat ze niets zou missen van de zwangerschap.”