Groeten uit 1980: Nederlands postkaartje arriveert 42 jaar te laat

De kaart met de eenvoudige tekst “Groeten” werd verstuurd door Veronica, Jan en Matthijs en moest ontvangen worden door Ludwina en Piet Verhoeven in de Nederlandse gemeente Nieuw-Vennep. Het kaartje werd in de zomer van 1980 gepost vanuit Hoeven in de zuidelijke provincie Brabant.

Lees ook Play Langste vrouw ter wereld reist voor het eerst met vliegtuig

Met een knullige selectie uitzichten op de plaatselijke camping, inclusief een bord naar het douchegebouw en de toiletten, werd het vorige week, meer dan vier decennia nadat het was verzonden, door het Nederlandse postkantoor teruggestuurd met de vermelding “ongeldig/onvolledig adres”.

Volledig scherm Nederlands postkaartje komt 42 jaar na datum toe. © Facebook: Molecaten Park Bosbad Hoeven

“Mijn zus Veronica heeft die kaart gestuurd”, vertelde Ludwina Verhoeven aan Omroep Brabant. Zowel haar man, aan wie het kaartje ook gericht was, als haar schoonbroer, die het mee ondertekende, zijn inmiddels overleden. “Jan is mijn schoonbroer, hij is vier jaar geleden gestorven. Mijn man, Piet, heeft ons in februari verlaten. Daarom vind ik het heel bijzonder om deze kaart te ontvangen.”

Verhoeven zei dat haar zoon op sociale media lokale nieuwsberichten had gezien over de onwaarschijnlijke terugkeer van de kaart. Ze belde haar zus, die haar oude fotoalbums tevoorschijn haalde en ontdekte dat ze inderdaad in 1980 op Camping Hoeven was geweest. Verhoeven zei dat ze niet zeker wist waarom de kaart destijds niet bij haar was bezorgd. “Het adres dat erop staat is het juiste”, zei ze. “Sterker nog, ik woon er nog steeds. En hoe komt het dat het nu ineens weer opduikt?”

In Mechelen arriveerde na 63 jaar een postkaartje uit Frankrijk:

Geen verklaring

Het Nederlandse postkantoor kon het niet uitleggen. “In het verleden, toen de post handmatig werd gesorteerd, raakten kaarten wel eens zoek”, zei een woordvoerder tegen de publieke omroep NOS. “Of het kan in 1980 op een verkeerd adres zijn bezorgd en daar tot nu toe zijn gebleven.”

Camping Hoeven, die inmiddels een andere naam heeft gekregen, beloofde de kaart op korte termijn door te sturen. “Hij is in uitstekende originele staat”, zei een medewerker tegen de omroep. “Dus we sturen hem waarschijnlijk in een enveloppe op.”