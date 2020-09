Grizzlybeer in Yellowstone verdrinkt wapiti in rivier, begraaft prooi op oever en bewaakt ze furieus terwijl toeristen toekijken Joeri Vlemings

24 september 2020

17u37

Bron: For The Win Outdoors 3 Bizar Grizzlybeer 791 uit het nationaal park Yellowstone is niet van het type dat graag deelt met anderen. De beer doodde vrijdag een wapiti en begroef die half aan de oever van de rivier Yellowstone. Sindsdien bewaakt hij zijn prooi alsof zijn leven ervan afhangt. Een opmerkelijk schouwspel voor de toeristen die vanop een verharde weg aan de andere oever toekijken.

De bewuste grizzlybeer staat in Yellowstone gecatalogeerd als 791. De beer is sinds vrijdag uitgegroeid tot een ware toeristische attractie. Dat komt omdat hij een mannelijke wapiti had verdronken in de Yellowstonerivier en zijn prooi nadien half onder het zand begroef op de oever. Niemand mag in de buurt komen, dat maakt de beer op een furieuze manier duidelijk.

Normaal jagen beren niet op volwassen wapitiherten. Ze zouden ook geen kans maken om een gezonde wapiti in het water te pakken te krijgen, weet Deby Dixon, die gespecialiseerd is in het fotograferen van wilde dieren in Yellowstone. Maar dit exemplaar bleek eerder een gebroken been te hebben opgelopen. Daardoor was het dier verzwakt en kon grizzly 791 onverbiddelijk toeslaan.



De beer wil zijn maaltijd absoluut voor zichzelf houden. Dat is atypisch: meestal zijn beren snel in het verorberen van hun prooi, vooral om concurrentie met andere beren te vermijden. Maar 791 is anders. Hij neemt zijn tijd om het karkas van de wapiti op te peuzelen.



Hij heeft de wapiti zodanig begraven dat hij zelf bovenop het dode dier kan uitrusten tussen de maaltijden door. “Wolven probeerden gisteren dichterbij te komen, maar deze beer zou niet eens met raven willen delen, wat ongebruikelijk is”, aldus Deby Dixon aan For The Win Outdoors. “De beer gaat methodisch te werk bij het eten. Na de maaltijd bedekt hij zijn eten opnieuw.” Het zand moet volgens Dixon het vlees vers houden en de geur onderdrukken om geen andere gegadigden te lokken.

Dinsdag kon Dixon de beer in een woeste, defensieve pose fotograferen naast de halfbegraven wapiti. Ze postte de fenomenale foto op haar Facebookpagina. “Die kerel zou ik niet in het wild willen tegenkomen”, schreef ze erbij.

Het park roept toeristen intussen op om “zich verantwoord te gedragen om noch mensen noch de beer in gevaar te brengen”.



