Griezelige verhalen achter lang verloren lichaamsdelen van beroemdheden AW

02 november 2018

00u14

Bron: Live Science 0 Bizar Op Allerheiligen en Allerzielen gedenken familieleden en vrienden de overledenen. Daarvoor bezoeken ze meestal een kerkhof, al is dat niet altijd het geval. Het lichaam van enkele beroemdheden wordt gedeeltelijk of geheel op bijzonder eigenaardige plaatsen bewaard, denk maar aan het brein van Einstein en de vinger van astronoom Galileo Galilei.

Vladimir Lenin

Vladimir Lenin was een Russisch revolutionair en de eerste leider van de Sovjet-Unie. Nadat hij stierf in 1924 werd zijn lichaam nooit begraven. In plaats daarvan werd het gebalsemd en tentoongesteld in een sarcofaag die in het midden van het Rode Plein in Moskou stond. Om Lenin er zo ‘fris’ mogelijk uit te laten zien, wordt zijn lichaam gekoeld op een temperatuur van 16 graden. Een keer per week krijgt hij bleekwaterbaden.



Zelfs honderd jaar later ligt het lichaam van de communistische bevelhebber er nog steeds. En aan de zorgen voor zijn stoffelijk overschot wordt jaarlijks zo’n 175.000 euro gespendeerd.

Galileo Galilei

De Italiaanse astronoom Galileo Galilei (1564-1642) werd dan weer wel begraven, maar zonder zijn botten. De astronoom was de eerste om te beweren dat de planeten rond de zon draaien en niet rond de aarde. Op die uitspraak kwam veel protest waarna de katholieke kerk eiste dat hij pardon zou vragen. Dat deed hij niet. Daarom werd hij in een klein kamertje begraven en vervolgens nog eens herbegraven. Maar voordat zijn lichaam een nieuwe rustplaats kreeg, konden de arbeiders het niet laten om stukjes van zijn skelet te stelen. De botten werden doorgegeven en uiteindelijk geveild in 2009. De kies, duim en vinger van Galileo zijn nu te bezichtigen in het gelijknamige museum in Florence waar zijn middelvinger voor eeuwig naar de hemel wijst.

Lodewijk XIV

Nadat Zonnekoning Lodewijk XlV stierf in 1715, werd zijn hart uit zijn lichaam verwijderd en gebalsemd. Vervolgens plaatste ze het naast dat van zijn vader, maar daar lag het niet lang. Een Engelse edelman was immers een hevige fan van Lodewijk XlV en het duurde niet lang voordat hij zijn hart in zijn bezit had. Hij plaatste het in een zilveren kistje waarmee hij af en toe opschepte bij gasten.



Totdat een van zijn gasten een beroemde theoloog was die heet zijn levensmissie had gemaakt om elk dier te proeven. Toen het hart onder zijn neus werd geduwd, stak hij het in zijn mond en peuzelde het op. Kort daarna stierf de man.

Beethoven

Beethoven (1770-1827) componeerde ’s werelds beste muziekstukken, maar hij werd geplaagd door een slechte gezondheid. Hij kampte met hevige stemmingswisselingen en zoveel jaren later begrijpen we misschien waarom.



Vlak voordat de componist stierf, wist een tiener een haarlok van de man te bemachtigen. De lok bleef, lang na de dood van de tiener, in dezelfde familie circuleren. Uiteindelijk werd de lok in 1994 geveild en onderzocht. Daaruit bleek dat het haar van de overleden componist enorm veel lood bevatte, 42 keer de normale hoeveelheid. Lood is giftig en leidt tot buikpijn, stemmingswisselingen en het kan zelfs gehoorverlies veroorzaken. Alle symptomen waar Beethoven tijdens zijn laatste levensjaren mee afrekende. Maar ondanks zijn kwakkelende gezondheid bleef de man tot vlak voor zijn dood te componeren.

Op zijn sterfbed deelde hij de legendarische laatste woorden: “Applaudisseert mijn vrienden, de voorstelling is voorbij.”

Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) is een tweede componist die gelijktijdig met Beethoven leefde. Zijn lichaam werd gedumpt in een met kuilen gevulde lijkenput. Gelukkig besefte een bewonderaar dat het wel eens belangrijk kon zijn om Mozart te kunnen onderscheiden van de andere lijken. Hij bond een draadje rond de nek van de overleden componist waarmee hij later geïdentificeerd kon worden. In 1801 was het al zover, toen het kerkhof ontruimd werd. Diezelfde bewonderaar plukte de schedel, het lichaam was inmiddels al gedeeltelijk ontbonden, uit de kuil en nam hem mee naar huis. In 2006 belandde de restanten van de componist bij wetenschappers.

Albert Einstein

Voordat het genie stierf, vertelde Albert Einstein aan zijn biograaf dat hij gecremeerd wilde worden. Op die manier konden mensen zijn botten niet aanbidden. Jammer genoeg werden zijn wensen slechts gedeeltelijk ingevuld. Toen hij in 1955 stierf, werden zijn assen verspreid op een geheime locatie. Maar verschillende organen werden uit zijn lichaam verwijderd voordat het verbrand werd.



Het brein van Einstein werd gestolen door de patholoog, dokter Thomas Harvey. Harvey bestudeerde het brein en liet het zelfs schilderen door een kunstenaar. Vandaag de dag wordt het brein van Einstein nog steeds tentoongesteld in het National Museum of Health and Medicine in Maryland, Philadelphia.