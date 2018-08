Griezelige pop jaagt twitteraars de stuipen op het lijf AV

02 augustus 2018

18u03

Bron: Mirror 0 Bizar Een 43-jarige Amerikaanse keerde onlangs met haar gezin terug naar haar ouderlijk huis in West Yorkshire, Groot-Britannië. Daar vond ze op zolder een pop uit haar kindertijd. De pop, die dateert uit de jaren 70, jaagde het gezin en menig twitteraars de stuipen op het lijf met haar vreemde gezichtsuitdrukkingen.

Toen de vrouw de pop terugvond in haar ouderlijk huis, merkte ze naar haar eigen verbazing op dat Gilly, de blondharige pop met blauwe ogen, nog steeds kan knipogen en grijnzen wanneer haar linkerarm wordt gedraaid.

Alan, de echtgenoot van de vrouw, plaatste het filmpje op Twitter met het bijschrift: "Mijn vrouw vond haar jeugdpop tussen een stel oude spullen." De clip bleek een enorme hit op sociale media.

Het filmpje begint met een glimlachtende blonde pop, maar terwijl Alan haar linkerarm draait, bewegen de ogen van de pop van links naar rechts en opent ze haar mond. Terwijl Alan de arm blijft draaien, knipoogt Gilly en wordt haar mond in een vreemde uitdrukking geknepen. Terwijl haar ogen zich naar de zijkant bewegen, begint haar mond te veranderen. Naarmate het enge filmpje vordert, beweegt één kant van haar mond omhoog, terwijl de andere kant naar beneden hangt.

Twitter

Twitteraars deelden al snel hun ongezouten mening over de kuren van de pop."Dood het met vuur en praat er nooit meer over." of "Vroeger werden poppen vervaardigd in de werkplaats van de duivel." Maar niet alle twitteraars waren doodsbang voor de pop. Iemand meldde het volgende: "Oh hilarisch, ze is blijkbaar een 'Saucy Expressions Doll' van Mattel. In Groot-Brittannië, betekent saucy 'seksueel suggestief op een luchtige en humoristische manier'."

De 'Sauce Expressions Doll' van Mattel, die in de jaren 70 werd geproduceerd, wordt vandaag voor zo'n 260 euro verkocht op voorwaarde dat de pop in de originele verpakking werd bewaard.