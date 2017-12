Griezelig ‘kerstcadeau’: koppel vindt krokodil in voortuin op kerstdag IB

Bron: Sydney Morning Herald, The Guardian 0 rv De zoutwaterkrokodil op de oprit van een huis in de wijk Heidelberg Heights in Melbourne. Bizar Een koppel in de Australische stad Melbourne vond tijdens hun ochtendwandeling op kerstdag tot hun grote verbazing een zoutwaterkrokodil in een voortuin. Het stel belde direct de politie, die niet geloofde dat het om een krokodil ging – tot ze eenmaal ter plaatse was.

De vondst werd maandagmorgen om half 9 lokale tijd gedaan in de voortuin in de wijk Heidelberg Heights. Een zoutwaterkrokodil van een meter lang lag languit in de voortuin van een huis. De wandelaars die het dier opmerkten belden onmiddellijk de politie, die sceptisch was over de aangifte. “Wij dachten dat het om een groot uitgevallen reptiel ging”, klinkt het.

Niettemin schakelde de politie meteen een slangenvanger in, Mark Pelley. “Ik kreeg om tien over half 9 ’s morgens een telefoontje van de politie van Victoria dat er een krokodil vrij rondliep in de buitenwijken van Melbourne. Het telefoontje waar ik al mijn hele leven op wacht!"

Slim

Geconfronteerd met vijf politieagenten en een slangenvanger, wilde de krokodil van geen wijken weten. Met zijn assistent probeerde Pelley het beest af te leiden, maar dat mislukte. “Hij was slimmer dan ons en verstopte zich uiteindelijk in de bush”, zegt Pelley. “Toen ben ik naar voren gesprongen en heb ik hem bij zijn staart gegrepen, waarna ik hem kon optillen en in een kooi kon doen.”

Pelley houdt de krokodil voorlopig zelf bij tot het beest kan worden opgehaald door het ministerie van Milieu, Land, Water en Planning.

Hoe het amfibie in een zonnige buitenwijk van Melbourne terecht kon komen en waar het vandaan komt, wordt momenteel door de politie onderzocht