Grenscontrole onderzoekt verdachte "bult" in broek van bestuurder en vindt vier levende (!) kittens

07 januari 2019

14u55

Bron: The Register, ICA 1 Bizar Aan de grenscontrole in Singapore keken agenten raar op toen ze een reiziger onderschepten met een opvallende “bult” in zijn broek. Wanneer het pakje begon te miauwen, was de verbazing compleet. De man bleek uiteindelijk vier levende kittens te hebben verstopt in zijn broek.

De 45-jarige bestuurder werd afgelopen woensdag tegengehouden aan de grens met Singapore in een routinecontrole van zijn wagen. Toen merkten de agenten ook op dat de man een verdachte “bult” in zijn joggingbroek had waaruit “miauwende geluiden” klonken.



Bij een verdere controle bleek dat de man onder de elastiek van zijn broek vier levende katten had zitten. Die probeerde hij om nog onduidelijke redenen het land binnen te smokkelen. De kittens werden gered en worden nu opgevangen door de ‘Agri-Food & Veterinary Authority’ (AVA) van Singapore.

Het is in Singapore verboden om levende dieren het land binnen te brengen zonder een vergunning. De dieren kunnen namelijk exotische ziektes met zich meebrengen, legt de grenscontrole uit. De bestuurder riskeert een maximumboete van maar liefst 10.000 dollar (iets meer dan 8.700 euro), één jaar celstraf, of een combinatie van beide.

