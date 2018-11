Gratis fles wijn voor tafelgasten die smartphone opbergen in locker Bart Boterman

22 november 2018

23u47

Bron: Eigen berichtgeving 0 Bizar Tafelgenoten die voortdurend op hun smartphone tokkelen, leuk is anders. In restaurant ‘t Hoeveke in de Steenstraat in Westende (Middelkerke) is er een oplossing voor. Uitbater Mike Willems installeerde lockers waarin je je telefoon kan opbergen. Er is zelfs een beloning.

“Als alle gasten aan één tafel beslissen om de smartphone op te bergen, krijgt het gezelschap een gratis fles huiswijn. Ik ging ervan uit dat de lockers in het begin populair zouden zijn, maar na een tijdje in onbruik zouden raken. Daarom koppelde ik er dus een beloning aan, een fles rode of witte wijn”, aldus Mike. De actie gaat van start op 1 december.



Op de tafels in ‘t Hoeveke zullen flyers liggen met uitleg over het concept. Mike doet het naar eigen zeggen vooral voor de mensen zelf. “Ik merk dat veel klanten de hele avond met hun gsm bezig zijn, tot ergernis van hun tafelgenoten. Eens goed met elkaar praten lijkt me veel aangenamer. En kinderen laat je beter met elkaar spelen of tekeningen maken in plaats van een gsm in hun handen te stoppen.”