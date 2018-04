Grappig of er ver over? Aalsterse cafébaas houdt 16 levende kuikens boven zijn toog Koen Baten

13 april 2018

19u24

Bron: Eigen berichtgeving 0 Bizar Tom Janssens, uitbater van café Central op de Moorselbaan in Aalst had wel een heel speciaal decor in zijn café opgesteld tijdens de paasvakantie. De man had voor boven zijn toog 16 kleine kuikens gekocht en deze in een zelfgemaakt hok gestoken gedurende twee weken. “We zijn de diertjes speciaal gaan kopen voor Pasen”, vertelt de trotse café-uitbater.

“Ik hou ervan om unieke decors in mijn café te plaatsen. De kuikens zorgen voor leven in de brouwerij en het is uniek, dat maakt het net zo leuk”, aldus Tom. De diertjes mochten niet gevoederd worden door de klanten, maar de uitbater zorgde er zelf heel goed voor. “Twee weken lang hebben we ze kuikenmeel gegeven, en in die periode zijn ze enorm gegroeid, ze worden zelf stilaan te groot, maar na het weekend gaan ze weg en zullen we ze verdelen. De nieuwe eigenaars zijn al bepaald.”

De klanten gaven heel wat positieve reacties op de beestjes boven de toog en konden de actie wel smaken, al kreeg Tom ook wel enkele negatieve reacties. Zo was er een filmpje op het internet waar het houden van de kuikens een in vraag werd gesteld. “Ik lig niet wakker van de reacties, ik zie het als een ludieke actie, ze kunnen niet weg en worden goed verzorgd, ik trek me vooral op aan de positieve reacties. Voor in de toekomst heb ik zelf nog heel wat ludieke ideeën, waar zelf mijn vrouw nog niets van weet”, besluit Tom.