Grapje draait voor Nederlandse Sofie (8) uit op levensgevaarlijke stunt

03 mei 2018

12u41

Bron: AD.nl 0 Bizar Een achtjarig meisje uit het Nederlandse Spaarndam heeft gisteren doodsangsten uitgestaan nadat ze voor de grap aan de gesloten slagboom van een brug was gaan hangen. Het rood-witte gevaarte vloog even later omhoog.

Het incident vond plaats bij de brug op de Spaarndammerdijk. Voor ze het wist, bungelde Sofie op zo'n acht meter hoogte. "Ze schoot als een malle de lucht in'', verklaarde de vader van haar vriendinnetje Noa tegenover NH Nieuws.

De vader had met de meiden een ijsje gekocht. "Ze waren een beetje aan het klooien en wilden aan de slagboom gaan hangen. Ik zei nog een paar keer: 'niet doen, niet hangen, stoppen daarmee, kappen' maar binnen twee seconden hing Sofie hoog boven de grond. Volgens mijn dochter kon ze niet loslaten omdat ze plakhanden had. Gelukkig klimt Sofie elke week op de klimmuur in Haarlem. Daarom is ze heel sterk in haar handen. Dat is misschien wel haar redding geweest. Nou ja, redding. Samen met een voorbijganger stond ik precies onder Sofie op de grond. We hadden haar zo kunnen opvangen.''

Naar inschatting van de vader hing het vriendinnetje van zijn dochter wel een minuut lang in de lucht voordat de slagboom weer naar beneden kwam. "Sofies moeder vertelde me dat het geen seconde langer had moeten duren omdat haar dochter niet meer kon." Hoewel het angstige avontuur goed afliep, deed het meisje vannacht geen oog dicht door nachtmerries. "Haar moeder wil andere jongeren waarschuwen en op het hart drukken nooit voor de grap aan zo'n slagboom te gaan hangen omdat het levensgevaarlijk is."

Een foto van het incident verscheen gisteravond op Dumpert.nl, waar door sommigen wordt getwijfeld aan de echtheid ervan. "We laten de foto uitvergroten en hangen 'm op in Sofies slaapkamer", verklaarde de moeder van het meisje in ieder geval tegenover RTL Nieuws.

