Grap met vuurwerk aan achterwerk loopt spectaculair mis voor deze bruidegom sam

12u58

Bron: The Mirror 0 rv Bizar Wat begon als een grap, is uitgemond in een nachtmerrie voor de bruidegom in deze video. Zijn vrienden tapeten hem op zijn huwelijksdag vast aan een lantaarnpaal en bevestigden een lading bommetjes aan zijn achterste.

Het tafereel speelde zich af in Guangzhou, de hoofdstad van de Chinese provincie Guangdong. Het vuurwerk ontplofte veel heviger dan verwacht, waardoor de man voor de ogen van tientallen vrienden en familieleden pijnlijke verwondingen opliep. De bloedende man werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar kon gelukkig zijn huwelijksceremonie later op de dag wel bijwonen.







Volgens The Mirror is een grap uithalen met de bruidegom een traditie in China. Het zou geluk brengen, al draaide dat in dit geval lichtjes anders uit. Vorige week nog werd een bruidegom vastgemaakt aan een boom en bespoten met vier brandblusapparaten.