Govert (20) verdient zijn geld met filmen van griezelige locaties Joram Janssen

09 juni 2018

18u53

Bron: De Gelderlander 0 Bizar Je geld verdienen door bijzondere plekken te bezoeken in het buitenland. Het klinkt als een droombaan, maar voor YouTuber Govert Sweep is het inmiddels doodnormaal. Hij neemt zijn ruim 200.000 abonnees op YouTube mee naar de meest spookachtige locaties ter wereld.

Verlaten nazikampen, bossen, stadions of fabrieken. Hoe enger, hoe beter voor Govert, voor de jeugd bekend van zijn YouTube-kanaal VAELTAX. Hij begon als gamer op YouTube, maar vond dat na een tijdje niet meer interessant genoeg. Sinds drie jaar is hij een 'Urban Explorer', hij 'breekt in' bij allerlei verlaten gebouwen en terreinen in het buitenland en vertelt over de geschiedenis van deze plekken. "Maar ik doe ook allerlei andere dingen. Bergbeklimmen, schansspringen. Laatst ben ik zonder geld van Rome naar Amsterdam gereisd", vertelt hij tegen De Gelderlander.

Nazikelder

Toch gaan zijn meeste video's over het verkennen van enge plekken. Soms is het zelfs voor Govert iets te veel van het goede. "Zo ben ik eens in een nazikelder geweest, zestig meter onder de grond. Daar zaten ooit Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar nu was het helemaal beschimmeld. Daar rondlopen gaf een heel apart gevoel. Een vriend van mij raakte daar bewusteloos en moet sindsdien regelmatig langs de cardioloog."

De video over de nazikelder:

Het gaat Sweep niet alleen om het entertainment. "Ik kies plekken uit met een interessante geschiedenis. Mijn video's zijn half documentaire, half horrorfilm. Twee maanden terug was ik op een verlaten vliegveld in Griekenland, dat werd bewaakt door het leger. Als zij ons hadden gezien, hadden we niet even kunnen vertellen dat het voor een video was."

Ook is hij in het verwaarloosde huis geweest van een bekende bejaarde vrouw uit Nijmegen, die daar na haar overlijden twee weken op de grond heeft gelegen. "Daar heb ik destijds in de titel heel erg spannend over gedaan. Achteraf ben ik daar wel kritisch op. Dat had ik zo niet moeten doen, zo'n video kan ook terechtkomen bij familie of vrienden."

Ik wil nog naar Tsjernobyl en de catacomben in Parijs Govert Sweep

Eén video leidde zelfs tot landelijk nieuws bij ons. "Onder Luik vonden we een verlaten metrotunnel. Die bleek nooit afgebouwd te zijn, waardoor mensen die recht boven de tunnel woonden niet eens wisten dat die er zat", vertelt Govert, die voorlopig nog locaties genoeg heeft om te bezoeken. "Dat vragen veel mensen zich af, maar er komen altijd wel weer plekken bij. Ik ga binnenkort drie weken naar de militaire zone in Vietnam. Daarna is het nog lang niet op. Ik wil nog eens naar Tsjernobyl en de catacomben in Parijs, om maar wat plekken te noemen."

Nooit alleen gaan

De doelgroep is vooral: kinderen en jongvolwassenen tot 14 tot 24 jaar. "Toch zie ik ook nog weleens vaders van 40 die trouw elke week met hun zoon mijn nieuwe video kijken, bij wijze van familiebinding. Het is niet legaal wat ik doe, dus soms kom ik de problemen met beveiliging. Daarom zeg ik ook vaak tegen mijn kijkers dat ze me niet moeten nadoen. Ik geef nooit de exacte locaties vrij, zodat ik ze minder stimuleer zelf die plek te bezoeken. Ik kan het niet tegenhouden als ze het toch willen doen. Als je het dan toch per se wil, wacht dan tot je 18 bent. En ga nooit alleen, maar met vrienden."



Sweep heeft er voor gekozen om na zijn middelbare school niet aan een studie te beginnen. Toch ziet hij dat niet als een probleem. "Mocht het fout gaan met YouTube, dan kan ik best nog twee of drie jaar studeren. Bovendien zou het nu financieel niet goed uitkomen als ik me minder zou focussen op YouTube, want daar verdien ik nu erg goed mee."

LEES OOK: Explorers in oud justitiepaleis houden conciërges wakker