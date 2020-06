Goudschat van minstens 1 miljoen van excentrieke miljonair na tien jaar gevonden in Rocky Mountains Joeri Vlemings

08 juni 2020

14u09

Bron: The Guardian, CNN 1 Bizar Kunstverzamelaar en antiquair Forrest Fenn was tot voor de kort de enige die de schat ter waarde van minstens een miljoen euro - goed verstopt in de Rocky Mountains - wist liggen. De 89-jarige excentrieke miljonair had hem er namelijk zelf meer dan tien jaar geleden verborgen. Maar liefst 350.000 schattenjagers gingen volgens Fenn het voorbije decennium op zoek naar zijn waardevolle kistje. Die avontuurlijke zoektocht is nu voorbij, bevestigt Fenn op zijn website. De exacte locatie geeft hij nog altijd niet vrij.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Fenn stopte edelstenen, goud, diamanten, oude muntstukken en andere zeldzame, waardevolle objecten in de schatkist. De oude miljonair uit Sante Fe in de Amerikaanse staat New Mexico wilde er slachtoffers van de financiële crisis in 2008 hoop mee geven en “mensen en kinderen uit het huis en vanachter het scherm halen” en tot een avontuur in de natuur aansporen. Een cryptisch gedicht van 24 regels dat hij in 2010 publiceerde in zijn autobiografie ‘The Thrill of the Chase’ (‘De spanning van de jacht’) bevatte negen aanwijzingen om de schatkist te vinden. Heel wat mensen voelden zich geroepen. Naar schatting probeerden wel 350.000 mensen de locatie van de schatkist te achterhalen. Minstens vier van hen zouden daarbij zelfs het leven hebben gelaten, schrijft The Guardian. Sommigen gaven hun job op om voltijds naar de schat te speuren, anderen besteedden er al hun spaargeld aan. Nog anderen geloofden Fenn niet en spanden rechtszaken tegen hem in voor zijn “hoax”.

Maar een van de duizenden speurneuzen is er vorige week dan toch in geslaagd de schat boven te spitten. “Ik weet niet wie hem heeft gevonden”, schrijft Forrest Fenn op zijn website. “Maar het gedicht in mijn boek bracht hem tot bij de exacte locatie. Ik feliciteer de duizenden mensen die deelnamen aan de zoektocht en hoop dat de belofte van nieuwe ontdekkingen hen zal blijven aantrekken. De zoektocht is dus voorbij.”



De vinder, die anoniem wenst te blijven, stuurde foto’s van de schat ter bevestiging van zijn vondst naar Fenn. De antiquair kon zo bevestigen dat het wel degelijk om zijn verborgen schat ging, al gaf hij de precieze locatie nog altijd niet prijs. “Hij lag onder een sterrenhemel in de weelderige bossen in de Rocky Mountains en lag nog op dezelfde plaats als waar ik hem tien jaar geleden verborg”, schreef Fenn. Over de gelukkige vinder schreef hij dat die “helemaal uit het oosten” kwam.

Great Big Story maakte in 2016 een reportage over de verborgen schat van Forrest Fenn:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In 2017 zei Fenn aan The New Mexican dat de schatkist op zich een gewicht van negen kilo had en de inhoud ook nog eens tien kilo woog. Hij had de schat zelf verborgen tijdens twee aparte tochten. Zelf beweerde hij de waarde ervan niet te kennen, maar schattingen gaan van 1 tot 2 miljoen dollar, of tot zo’n 1,75 miljoen euro. De bronzen kist mat 25 op 25 cm. Hij begroef ze ergens tussen 2009 en 2010. Het raadselachtige gedicht met hints (zie onderaan) verscheen in 2010. Pas in 2013, na een artikel in het magazine van United Airlines, trok Fenns schatkist de aandacht van duizenden geïnteresseerde schattenjagers. Ook het CBS-programma ‘Today’ zwengelde de goudkoorts aan.

Forrest Fenn was in zijn jonge jaren piloot bij de Amerikaanse luchtmacht. Na zijn militaire carrière handelde hij in kunst en antiek. In de jaren 70 van vorige eeuw streek hij neer in Santa Fe. Hij groeide er uit tot een selfmade archeoloog en een soort van Indiana Jones-figuur. Tot zijn klanten rekende hij, naar eigen zeggen, celebrities als Steven Spielberg, Robert Redford en Michael Douglas.

Kanker

In 1988 werd bij de toen 57-jarige Fenn een agressieve nierkanker vastgesteld. Hij keek de dood in de ogen en dat inspireerde hem tot de zoektocht naar de verborgen schat die hij als steenrijke man zou nalaten aan de wereld. Hij zou zich terugtrekken in de bergen met een deel van zijn antieke voorwerpen en een gedicht in zijn testament schrijven waarvan de ontcijfering tot de schat zou leiden. Tot zijn verbazing en die van de artsen overwon Fenn de kanker. Maar het idee van de schatkist bleef door zijn hoofd spoken en hij voerde het ook uit. Jaren werkte hij aan zijn gedicht en de inhoud van de schat paste hij enkele keren aan. Onder de kostbaarheden, zo beweerde Fenn: een armband met 200 robijnen en saffieren, gulden jaguarklauwen, een 200 jaar oude halsketting van kwartskristal en eeuwenoude Chinese jade-graveringen.

Is Fenn nu opgelucht? “Ik ben enerzijds blij, anderzijds verdrietig nu ik weet dat de zoektocht voorbij is”, is zijn reactie.

Het gedicht

As I have gone alone in there

And with my treasures bold,

I can keep my secret where,

And hint of riches new and old.

Begin it where warm waters halt

And take it in the canyon down,

Not far, but too far to walk.

Put in below the home of Brown.

From there it’s no place for the meek,

The end is ever drawing nigh;

There’ll be no paddle up your creek,

Just heavy loads and water high.

If you’ve been wise and found the blaze,

Look quickly down, your quest to cease,

But tarry scant with marvel gaze,

Just take the chest and go in peace.

So why is it that I must go

And leave my trove for all to seek?

The answers I already know,

I’ve done it tired, and now I’m weak.

So hear me all and listen good,

Your effort will be worth the cold.

If you are brave and in the wood

I give you title to the gold.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.