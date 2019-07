Google Streetviewwagen legt exacte moment vast waarop het haas aanrijdt PVZ

10 juli 2019

16u54

Bron: The Independent 0 Bizar Een camera op de wagen van Google Streetview legde het exacte moment vast waarop het een wilde haas aanreed op een landelijke weg in Polen. De beelden werden nu opgemerkt door een gebruiker.

Op sociale media gaan beelden rond van een haas die aangereden wordt door een wagen van Google Streetview. De beelden, vastgelegd door een 360-gradencamera die op de wagen is gemonteerd, tonen hoe het arme dier de Biała Drogaweg probeert over te steken in Polen en nadien de lucht wordt in geslingerd. Op een ander beeld is te zien hoe de haas aan de kant van de kant ligt.

Het is niet duidelijk wat het lot van de haas was of dat de chauffeur zich bewust was van wat er gebeurd was.