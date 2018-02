Google Maps-gebruikers spotten enorme vuurbal, maar wat is het precies? TK

28 februari 2018

18u19

Bron: News.com.au 3 Bizar Google Maps-gebruikers hebben in het programma een enorme vuurbal ontdekt in het midden van een woestijn in Turkmenistan. Veel mensen hebben geen flauw idee wat het is, en daar is een reden voor. Het blijkt om een van de meest mysterieuze plekken op aarde te gaan.

Met Google Maps kan je zowat de hele wereld ontdekken vanuit je luie stoel. Een van de gebruikers was door Turkmenistan aan het surfen en merkte zo een grote vuurbal op in de Karakum-woestijn. Het blijkt om de zogenaamde 'Poort naar de Hel' te gaan.

Concreet gaat het hier om de Darvaza gaskrater, een bizar en uniek natuurfenomeen en een van de toeristische trekpleisters van het land. De enorme krater heeft een diameter van 70 meter en is maar liefst 30 meter diep. En o ja, het ding staat permanent in brand: de hele kuil is gevuld met kokende modder en hoge oranje vlammen.

De krater ontstond in 1971, toen wetenschappers van de Sovjet-Unie naar olie boorden in het gebied. Ze stuitten toen op een methaanreserve in de grond, waarna de hele boel inzakte en het gas vrijkwam. Omdat het gas erg gevaarlijk was voor de plaatselijke fauna en flora staken de onderzoekers het in brand. Ze verwachtten dat het vuur na een aantal weken zou uitdoven, maar bijna 50 jaar later woedt het nog steeds alsof het net werd aangestoken. En niemand weet goed waarom, laat staan hoe lang het nog zal duren.