Goklustige boekhouder luistert niet naar zijn zoon en wint zo 267 miljoen euro

09 juni 2018

Bron: Washington Post 1 Bizar "Stop ermee, je wint toch nooit iets." Imel vroeg al jaren aan zijn goklustige vader om die kansspelletjes voor bekeken te houden. Het was toch alleen maar geldverspilling. Tot deze week dan, want Tayeb Souami won ruim 315 miljoen dollar (267 miljoen euro) in de Powerball-loterij. " Vaders weten het altijd beter", lachte de man gisteren tijdens een persconferentie.

De 55-jarige boekhouder uit Little Ferry (New Jersey) kwam in 1996 als immigrant naar Amerika. Van een gokje was hij sindsdien allerminst vies.

Deze keer deed Souami eerder per toeval mee: hij bracht een pak sinaasappelsap terug naar de winkel en besloot van het geld toch maar twee loten te kopen. De nummers 3, 6, 9, 17, 56 en het Powerball-getal 25 bleken gelukstreffers.

"Hart ging steeds sneller slaan"

De mond van Souami viel dan ook open toen hij het biljet de volgende dag liet controleren. "De kassierster bleef maar 'Oh mijn God, oh mijn God' roepen", vertelt de winnaar emotioneel. "Mijn hart ging steeds sneller slaan." Toen Souami het bedrag hoorde, kostte het hem twee uur om de formulieren in te vullen. Zo erg trilden zijn handen.

Gisteren riepen medewerkers van de New Jersey Lottery hem officieel uit tot winnaar. De spanning maakte plaats voor een brede lach. Souami koos ervoor om de 315,1 miljoen niet in delen uit te laten betalen, maar in één keer 183,2 miljoen dollar (155 miljoen euro) te incasseren.

Congratulations to Tayeb Souami, winner of the $315.3 million #Powerball jackpot! The jackpot is the 3rd largest #NJLottery Powerball single jackpot won! @cfranklinnews https://t.co/VsTzG57BJR New Jersey Lottery(@ NJLottery) link

Hypotheek aflossen

De nieuwbakken multimiljonair nam meteen ontslag. "Mijn dag is gekomen", klonk het. "Ik hoop van harte dat jullie dit ook ooit eens zullen mogen meemaken."

Tayeb is van plan de hypotheek op zijn huis af te lossen en de opleiding van zijn beide zonen te financieren. Wat hij met de rest van zijn gigantische vermogen gaat doen, bespreekt hij binnenkort met een financieel adviseur.



De kans om deze Powerball te winnen was ongeveer één op 292 miljoen. ,,Ik hou van deze nummers en heb er altijd mee gespeeld", aldus de geluksvogel. Souami harkte de op drie na grootste jackpot ooit binnen. Richard Wahl uit Vernon pakte in april de absolute klapper met 533 miljoen dollar (452 miljoen euro).