Gigantische alligator van 320 kg blijkt wel degelijk écht

04 maart 2019

16u18

Bron: WOTC, Cordele Dispatch 8 Bizar Een foto met een man naast een gigantische alligator werd op sociale media afgedaan als een ‘hoax’. Het dier was met zijn geschatte 317 tot 340 kilo zo’n enorm exemplaar dat velen eraan twijfelden of het beeld wel écht was. Blijkt nu van wél.

De alligator zat al een week in een gracht bij Lake Blackshear in de Amerikaanse staat Georgia, wat ongewoon lang is. Het was Brent Howze, bioloog bij het Georgia Department of Natural Resources, die naast de alligator poseerde, nadat hij samen met twee collega’s het dier vorige week uit zijn benarde positie had gered.

Op sociale media kreeg de foto meteen bakken kritiek van sceptici. Howze reageerde zelf in de pers. In de Cordele Dispatch getuigde hij: “Blijkbaar denken velen dat de foto fake is, maar ik kan je verzekeren van niet. Je ziet inderdaad dat ik niet te dicht bij het dier kom. Het duurde even voor we hem uit de gracht kregen. Hij was groter dan we aanvankelijk dachten en we moesten het zware materiaal bovenhalen.”

Schotwonden

De alligator bleek meer dan vier meter lang, had een geschat gewicht van tussen 317 en 340 kilo en een borstomtrek van 145 cm. De biologen stelden vast dat het reptiel er slecht aan toe was, onder meer door vroegere schotwonden in de maagstreek. Ze konden niet anders dan de alligator - naar schatting ongeveer 50 jaar oud -afmaken.

Howze beweert dat het nog altijd veilig is om in het bewuste meer te gaan zwemmen. Hij is dat zelf alvast van plan in de zomer met zijn gezin.

De langste alligator ooit gevonden op Amerikaanse bodem was er een uit Louisiana van maar liefst 5m84.

