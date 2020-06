Gezocht: treinreiziger die goudstaven ter waarde van 170.000 euro vergat Redactie

14 juni 2020

22u15

Bron: AD.nl 0 Bizar Het is nauwelijks voor te stellen, maar een treinreiziger heeft eind vorig jaar in Zwitserland een pakket goudstaven vergeten met een geschatte waarde van 182.000 Zwitserse frank (zo’n 170.000 euro). Omdat politieonderzoek niks opleverde en niemand zich meldde, lanceerde het Openbaar Ministerie vrijdag een oproep.

“De rechthebbende kan eventuele aanspraken op de goudstaven binnen vijf jaar na deze bekendmaking indienen bij het Openbaar Ministerie”, luidt het in het bericht in het Luzerner Kantonnsblatt. Om hoeveel kilo goud het gaat en de exacte waarde, is niet onthuld. De exacte datum van de vondst evenmin, melden Zwitserse media.

De politie vond het pakket met de goudstaven in oktober 2019 in een wagon van de Zwitserse Spoorwegen (SBB) op het traject Sankt Gallen-Luzern. Het OM nam de kostbare lading in beslag en gaf de recherche opdracht een onderzoek in te stellen. Dat bleef zonder resultaat. De ‘vergeetachtige’ treinreiziger of een andere rechthebbende meldde zich evenmin.

In oktober 2019 kostte een kilo goud ongeveer 48.000 Frank (bijna 45.000 euro). Dat komt, gelet op de door het OM geschatte waarde, neer op ongeveer 3,8 kilo goud. De goudprijs bedroeg vrijdag 53.000 Zwitserse frank (ruim 49.000 euro) per kilo, wat zou betekenen dat het gaat om een pakket met voor 3,4 kilo aan goudstaven.