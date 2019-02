Gezin Trump eerste zonder huisdier in Witte Huis: “Hond hebben voelt nep aan” jv

13 februari 2019

13u34

Bron: ABC News 0 Bizar President Harry Truman liet zich ooit ontvallen: “Wie een vriend in Washington wil, moet een hond in huis nemen”. Daar moet de huidige Amerikaanse president Trump niet van weten. De Trumps zijn in de moderne tijd de eerste First Family die helemaal geen huisdier hebben. “Een hond hebben zou wat onecht aanvoelen”, zei Donald Trump daarover in het Texaanse El Paso.

1600 Pennsylvania Avenue, Washington D.C. Dat is het officiële adres van de ambtswoning van de Amerikaanse president. Niet alleen de First Lady, haar echtgenoot en de eventuele kinderen trekken er traditiegetrouw in na de eedaflegging, meestal horen daar nog huisdieren bij. Zoals de hondjes Bo en Sunny tijdens de ambtsperiode van de vorige VS-leider, Barack Obama. Of Him en Her, de geliefde viervoeters van president Lyndon Johnson en zijn gezin. Ook bekend in de media: Barney en Miss. Beazley van de familie Bush.

De familie Trump doet daar dus niet aan mee. Zij hebben geen enkel huisdier. Tijdens zijn speech maandag in El Paso in Texas bij de grens met Mexico had Donald Trump het over Duitse herders en hun “ongelooflijke” geschiktheid om de geur van drugs op te sporen. “Jullie houden van honden, toch?” sprak hij de menigte toe. “Ik zou er zelf ook wel een willen, echt wel, maar ik heb er de tijd niet voor.”

Hij ging verder: “Hoe zou dat ook overkomen, als ik mijn hond dan uitlaat op het grasveld van het Witte Huis? Zou dat oké zijn? Ik weet het zo niet. Voelt een beetje onecht aan voor mij.” Wie hem blijft aanporren om een hond in huis te nemen omdat zoiets hem politiek goed zou staan, dient hij naar eigen zeggen van antwoord met: “Dat soort relatie heb ik niet met mijn volk”.

Mogelijk verwees de president naar zijn schoondochter en adviseur Lara Trump, die publiek opkomt voor de rechten van de hond. Zij zou haar schoonvader de laatste weken aangespoord hebben om een hondje te adopteren voor het Witte Huis. Volgens zijn ex-vrouw Ivana mocht haar poedel Chappy destijds van Donald Trump niet mee verhuizen met het gezin naar New York. De president poseerde dan weer wel met de winnaar van de hondenshow van Westminster in zijn Trump Tower en zamelde ook geld in voor organisaties die hulphonden opleiden.

Uit zijn taalgebruik blijkt geen al te grote liefde voor de viervoeters. Hij verwijt zijn politieke tegenstanders al eens dat ze “zich verslikken”, “blaffen”, “zweten” en “liegen als een hond” of dat ze “gedumpt of ontslagen zijn als een hond”. En actrice Kristen Stewart “ging vreemd als een hond”, beweerde hij ooit. Bedenkelijke beeldspraak waaruit blijkt dat hij wel een hond als metgezel kan gebruiken om hun ware dierlijke gedrag eens te ontdekken.

Trump gaat alleszins in tegen een duidelijke trend in de VS. Volgens cijfers van de ‘American Veterinary Medical Association’ heeft 68 procent van alle Amerikanen een huisdier, en 60,2 miljoen (48,5 procent) landgenoten van Trump hebben er zelfs meer dan een.