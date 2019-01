Gezin met baby uit vliegtuig gezet nadat andere passagiers klagen over “lichaamsgeur” kg

Bron: Washington Post 0 Bizar De Amerikaanse Yossi Adler (37), zijn vrouw Jennie (37) en hun dochtertje van één jaar oud, werden woensdagavond in Miami uit het vliegtuig gehaald, nadat meerdere passagiers hadden geklaagd dat ze “slecht roken”. De familie werd achtergelaten op de luchthaven zonder hun bagage. Ze zitten naar eigen zeggen met veel vragen. “Er is niets mis met ons”, aldus vader Yossi. “Ik wil dat ze laten weten wat er echt is gebeurd en dat ze de waarheid vertellen. Wat was het?”

Na een deugddoende vakantie in Miami, plande de familie Adler om op woensdagavond weer naar huis te vliegen, in Detroit. Hun plan viel in het water nadat ze al op het vliegtuig waren gestapt. Verschillende passagiers lieten tegen het boordpersoneel weten dat de familie een lichaamsgeur had. Het hele gezin werd snel daarna van het toestel gehaald en het vliegtuig vertrok zonder hen.



“Plots, net nadat ze ons eruit hadden gehaald, sloten ze de gate en zeiden ze ‘Sorry, meneer, sommige mensen kloegen dat je een lichaamsgeur had en we laten je er niet meer terug op’”, vertelt vader Yossi Adler aan Amerikaanse media.

Tot overmaat van ramp werd ook hun bagage niet tijdig uit het vliegtuig gehaald, waardoor het gezin met hun baby gestrand waren. “Ze hebben onze autostoeltje, onze kinderwagen, alles”, aldus Jennie Adler.

Beschamend

Vluchtmaatschappij American Airlines bevestigde het voorval in een officieel statement. “Meneer Adler en zijn vrouw werden uit de vlucht gezet nadat verschillende passagiers kloegen over hun lichaamsgeur. Ze hebben voor het verblijf een hotel en maaltijdbonnen gekregen. Hun boeking werd overgeplaatst naar een vlucht op donderdag.”

De familie blijft ervan overtuigd dat er andere redenen meespelen voor hun verbanning uit het vliegtuig. “We hielden verschillende mensen in de luchthaven tegen, en het is beschamend, maar we vroegen ze: ‘Denken jullie dat we stinken? Want we zijn net uit het vliegtuig gezet omdat we stinken’”, vertelt moeder Adler. “En zij zeiden, ‘Oh my god, we zijn zo beschaamd voor jullie dat iemand zoiets zou doen, nee’.”

Antisemitisch

“Wij hebben geen lichaamsgeur. Er is niets mis met ons”, reageert vader Adler nog. “Ik wil dat ze laten weten wat er echt is gebeurd en dat ze de waarheid vertellen. Wat was het?” Aan de Washington Post laat de dertiger weten dat hij vermoedt dat de passagiers hen viseerden vanwege hun joodse geloof. “Zelfs als het dat niet was, dan waren ze erna antisemitisch”, klinkt het.



De familie Adler kon op donderdag naar huis vertrekken zonder klachten. Ze overwegen juridische stappen te ondernemen.

