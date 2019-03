Gewonde vrouw heeft wel zéér bijzonder verzoek voordat ze ziekenwagen wordt ingedragen HAA

29 maart 2019

10u59

Bron: Facebook/Politie Zaanstreek 8 Bizar “Agent, zou u een foto voor mijn Instagram willen maken? Die zal véél likes opleveren.” Geen wereldschokkende vraag, ware het niet dat het verzoekje kwam van een vrouw die net was aangereden en gewond naar het ziekenhuis moest worden gebracht.

Een Nederlandse agent van de zone Zaanstreek, in de provincie Noord-Holland, deelde de opvallende bede gisteren op Facebook. De agent was opgeroepen voor een “aanrijding met letsel”, klinkt het op Facebook. Een vrouw was aangereden op haar bromfiets en bleek “ernstig gewond”.

Met spoed naar ziekenhuis

“Met gillende sirene rij ik naar de plaats van het ongeval. Een ambulance is reeds aanwezig”, doet de agent zijn relaas op Facebook. De man zet een kruispunt af met zijn dienstwagen en loopt naar het verkeersslachtoffer. “Ze is gewond en moet met spoed naar het ziekenhuis worden vervoerd”, stelt hij vast.

Volgens het boekje vraagt de agent aan de jonge vrouw wat er gebeurd is en noteert haar persoonlijke gegevens. Het slachtoffer staat op het punt ingesnoerd op een brancard de ziekenwagen ingedragen te worden wanneer ze haar opmerkelijke verzoek doet. “Agent, in mijn rechterbroekzak zit mijn telefoon.”

De man vermoedt aanvankelijk nog dat de gewonde vrouw zal vragen haar familie te verwittigen, maar ze blijkt andere prioriteiten te hebben.

“Gekke wereld”

“Zou u een foto voor mijn Instagram willen maken? Die zou heel veel likes opleveren.” De politieman ging niet in op het verzoek. Ook het ambulancepersoneel hoorde de vraag, maar keek weg. “Ik heb de jongedame aangekeken en haar sterkte toegewenst, in het ziekenhuis en daarna.”

Verbijsterd door de vraag, die op een wel zeer ongepast moment kwam, besliste de agent, na overleg met collega’s, om het verhaal te delen op Facebook. “Gekke wereld”, vatte hij zijn ervaring samen. Welke verwondingen de dame opliep en hoe haar toestand nu is, raakte niet bekend.