Gewapende agenten trekken naar woning na oproep van vrouw over inbreker. En dan wordt duidelijk waarom ‘dader’ zich niet wil overgeven Karen Van Eyken

10 april 2019

13u33

Soms komt ook de politie nog voor ongeziene verrassingen te staan. Zo moesten agenten zich reppen naar een woning in de Amerikaanse staat Oregon na de noodoproep van een vrouw over een inbreker. Maar niets was wat het in eerste instantie leek. Dat meldt CNN.

De oproep liep maandag binnen in de noodcentrale. Een vrouw beweerde dat iemand in haar huis had ingebroken. De dader had zich opgesloten in haar badkamer. Ze vertelde aan de politie dat ze bewegende schaduwen kon zien onder de deur.

De arm der wet kwam ter plaatse met haar trouwe politiehond om de inbreker te vatten. De agenten hoorden ‘ruisende’ geluiden die van achter de deur kwamen. Maar de verdachte negeerde alle bevelen om met de handen omhoog naar buiten te komen. Hij wilde zich maar niet overgeven.

Dus openden ze met getrokken wapens de deur, klaar om de verdachte in te rekenen. Maar in plaats daarvan werden ze tot hun ontsteltenis opgewacht door een robotstofzuiger die ‘vastzat’ in de badkamer.

Gelukkig konden de agenten er hartelijk om lachen. “We hebben de deur ingebeukt en de dader ingerekend”, schreef Brian Rogers van de lokale politie al grappend op Facebook bij een foto van de schuldige.