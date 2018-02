Gevangene ontsnapt voor zesde keer uit zelfde gevangenis mvdb

22 februari 2018

15u19

Bron: wsmv.com 0 Bizar De politie van Bedford County in de Amerikaanse staat Tennessee gaat opnieuw met de billen bloot na de zesde (!) geslaagde ontsnapping van gevangene Philip Andrew Marshall.

De man slaagde er maandagochtend vroeg in om door een metershoge ventilatiebuis te kruipen en een deel van het afsluitrooster door te snijden. Hoe de ontsnappingskoning dat heeft geflikt, is nog niet duidelijk. Het rooster bevindt zich op een zekere hoogte, hij gleed wellicht langs afvoerpijpen naar beneden.

Sinds de vorige ontsnapping had de gevangenis van Bedford County al maatregelen getroffen. Personeelsleden werden vervangen, nieuwe trainingen werd aangeleerd en cellen die gebruikt werden voor eerdere ontsnappingen, kregen reparaties. Het heeft allemaal niet mogen baten, gaf ook de plaatselijke sheriff Austin Swing toe aan lokale media. Hij denkt niet dat Marshall hulp kreeg van andere gevangenen of cipiers. In de instelling zitten meer dan 170 gevangenen, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor 68 gedetineerden. Marshall en twee andere gevangenen ontsnapten de vorige keer door hun beddengoed aan elkaar te knopen.

De bouwwerken voor een nieuwe gevangenis gaan binnenkort van start. Voor de speurtocht naar de ontsnapte zijn speurhonden ingezet. De man is dan wel een ontsnappingskoning, uit de handen van de politie blijven lukt veel minder goed. Na een van zijn vorige geslaagde ontsnappingen liep hij al na drie dagen opnieuw tegen de lamp, met een extra celstraf tot gevolg.