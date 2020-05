Gevangene met mondmasker neemt plaats in van andere en ontsnapt mvdb Bron: CBS Local

Het dragen van een mondmasker helpt herkenning te voorkomen. Een aanzienlijk nadeel in de Amerikaanse gevangenissen. Iets waarover de cipiers van de grote Cook County Jail nabij Chicago kunnen meepraten. Een gevangene met mondmasker nam de plaats in van een andere en kon zo ontsnappen.

De 28-jarige Quintin Henderson zat enkele dagen vast wegens drugsbezit en stond vorige zaterdag op het punt om vrij te komen. Medegedetineerde Jahquez Scott (21) wist hiervan. Indien hij de plaats mocht innemen van Henderson, had deze 1.000 dollar tegoed. Scott kwam in aanmerking voor elektronisch toezicht met een enkelband indien hij een borgsom van 50.000 dollar kon betalen.



De jonge twintiger die in het verleden vastzat voor onder meer slagen en verwondingen aan een agent, zat al enige tijd opgesloten wegens illegaal wapenbezit. Henderson stemde in. Beiden droegen net als de 4.200 andere gedetineerden mondmaskers. Een federale rechter verplichtte de gevangenis daarin te voorzien na een zware uitbraak van het coronavirus in de bajes.

Henderson gaf zijn volledige naam en andere gegevens door aan Scott. Met succes. De 21-jarige kon met mondmasker langs de cipiers, viel niet door de mand en werd vrijgelaten. De persoonswissel kwam pas aan het licht toen de echte Henderson oog in oog stond met de bewakers en zijn dossier zoek bleek. Spijtig voor Henderson, maar hij blijft voorlopig achter slot en grendel. Dinsdag kreeg hij de nieuwe aanklacht hulp bij ontsnapping tegen zich te horen. Indien hij geen borgsom van 25.000 dollar neertelt, blijft hij gedetineerd. Scott overigens, is nog steeds voortvluchtig. De politie heeft een opsporingsbericht verspreid.

Liefst 800 gevangenen van de Cook County Jail hebben midden april positief getest op Covid-19 en zitten in quarantaine. Duizenden anderen zijn naar andere gevangenissen overgebracht om overpopulatie tegen te gaan. De gevangenis biedt normaal plaats aan meer dan 10.000 gevangene.