Gevangene graaft tunnel naar... andere cel, voor aanval op medegevangene

Gevangene Kavian Thomas stak in de Fulton County Jail in Atlanta zijn energie in het graven van een tunnel naar een naburige cel, laat de politie in een verklaring weten. Thomas maakte een gat in een betonnen douchecabine en slaagde er zo in zich in het naastgelegen cellenblok te wurmen. Toen hij vervolgens met succes in de cel van ene Derondney Russell geraakte, viel hij de medegevangene aan met een zelfgemaakt steekwapen. Russell liep meerdere oppervlakkige steekwonden op aan zijn bovenlichaam en wordt momenteel verzorgd in de medische afdeling van de gevangenis.