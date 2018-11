Gevangene gefolterd met 10 dagen non-stop muziek van Colombiaanse ster Maluma mvdb

20 november 2018

15u34 0 Bizar Een voormalige Mexicaanse procureur-generaal die in voorlopige hechtenis zit, heeft tien dagen aan een stuk non-stop moeten luisteren naar muziek van de Colombiaanse zanger Maluma. Door de luide muziek bleek slapen onmogelijk. De advocaat van Gilberto Aguirre Garza spreekt van foltering.

Garza was voor zijn gevangenneming procureur-generaal van de deelstaat Veracruz. Hij wordt ervan beschuldigd de vondst van dertien lichamen in een massagraf in januari 2016 stil te hebben gehouden. Garza zou zijn ondergeschikten hebben opgedragen de vondst van slechts zes lichamen te melden aan de media. Iets wat hij altijd heeft ontkend. De aangetroffen lichamen zijn geen slachtoffers van de drugsoorlog, maar zouden door de Mexicaanse veiligheidsdiensten zelf zijn omgebracht, luidt het in de Mexicaanse pers.



Garza’s advocaat verklaarde aan de Zuid-Amerikaanse nieuwssite Infobae dat zijn cliënt tien dagen lang non-stop moest luisteren naar muziek van de Colombiaanse superster Maluma (in september stond hij nog in Paleis12), andere reggaeton en ‘banda’: mariachi-achtige muziek met veel blaaswerk. Hiervoor waren in zijn cel zelfs speciaal luidsprekers aangebracht. De muziek op hoog volume bleef de klok rond spelen. Slapen bleek onmogelijk, waardoor Garza haast gek werd.



Volgens Garza’s advocaat wilden de huidige machtshebbers in Veracruz zo een bekentenis afdwingen die anderen moest vrijpleiten van betrokkenheid. De aan de kant geschoven procureur-generaal ging na tien dagen overstag en tekende onder dwang om vier uur ‘s ochtends een document waarin hij als enige de schuld op zich nam. Voor Garza moet de muzikale foltering extra zwaar zijn geweest, daar hij bekendstaat als pianist en liefhebber van klassieke muziek. De advocaat wil de bekentenis nietig laten verklaren en heeft klacht ingediend bij de rechtbank. Garza zit momenteel nog steeds gevangen.