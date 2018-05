Gevaarlijk: Schotse waaghalzen bengelen al drinkend aan metershoge hijskraan lg

03 mei 2018

14u52

Bron: AD 0

Twee waaghalzen filmen zichzelf terwijl ze onbeveiligd en met één hand aan een metershoge hijskraan bengelen. Het tweetal voert regelmatig stunts uit in het Schotse Aberdeen, maar ze werden er al verschillende keren voor beboet. Opmerkelijk: in de video drinken de jongens uit een fles Smirnoff, maar de video kwam met een disclaimer: 'herhaal niet wat je gezien hebt. De vloeistof die je zag was water.'