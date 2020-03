Gestrand in niemandsland door corona: “We zijn gevangenen” Remi Lehmann Sebastián Fest

31 maart 2020

06u37

Bron: Infobae, Reuters 0 Bizar 17 Argentijnen bivakkeren noodgedwongen al dagen op de internationale brug tussen Argentinië en Brazilië. Omdat beide landen vanwege het coronavirus de grenzen hebben gesloten, is de groep gestrand in niemandsland.

Met rolkoffer en al staan de 17 Argentijnen op de Tancredo Neves-brug. Ze zijn enkele meters verwijderd van hun thuisland. Maar midden op de weg die normaal het Braziliaanse Foz do Iguaçu verbindt met het Argentijnse Puerto Iguazú, staan nu dranghekken.

Aurelia Ojeda is een van de wanhopige Argentijnen. “We zitten hier gevangen terwijl we niets hebben misdaan”, vertelt de 31-jarige aan de Argentijnse nieuwssite Infobae. Ojeda, gymlerares van beroep, ging in januari naar Californië voor een opleidingstraject. Maar toen de omvang van de corona-epidemie haar duidelijk werd, wilde ze zo snel mogelijk naar huis.

Race naar de grens

Een directe vlucht naar Argentinië was niet beschikbaar, waardoor ze koos voor een vlucht naar Sao Paulo. Ze hoopte vanuit die Braziliaanse luchthaven wél naar huis te kunnen vliegen, maar ook dat plan mislukte. Ze bleek echter niet de enige gestrande Argentijn. Samen met enkele lotgenoten die in de VS op werkvakantie waren geweest, regelde ze vanaf het vliegveld een taxi naar de Argentijnse grens. Het was een helse rit van maar liefst 12 uur en 1.000 kilometer.

Hoewel het gezelschap wél Brazilië mocht verlaten, stuitten ze daarna op de Argentijnse dranghekken midden op de brug. De groep wist niet dat de Argentijnse president Alberto Fernández op vrijdag om middernacht al de grenzen had laten sluiten. Terugkeren naar Brazilië was ook geen optie: als buitenlanders mocht ze daar door de coronacrisis ook niet meer binnen.

Sloppenwijk

Ojeda en de rest probeert ondertussen maar het beste van de situatie te maken. Van de Argentijnse gendarmes hebben ze een tentje gekregen om zich tegen de blakende zon en de tropische regenbuien te beschermen. De Braziliaanse grenswachten hebben enkele matrassen geregeld, waardoor ze 's nachts niet op het asfalt hoeven te slapen.

Ook mogen ze bij de Braziliaanse grenspost, ongeveer anderhalve kilometer verderop, naar het toilet. Maar dat is zeker 's avonds niet zonder gevaar, aldus Ojeda: “We zijn gewaarschuwd om niet alleen over het onverlichte gedeelte van de brug te wandelen. Er ligt een sloppenwijk naast en er vinden regelmatig berovingen plaats”. Toch is de Argentijnse heel blij met de hulp die ze van de locals ontvangt: “Ze brengen ons water, brood en zelfs melk".

Unesco werelderfgoed

De grensovergang bij de Iguazú-rivier is wereldberoemd vanwege de nabijgelegen watervallen, die tot het Unesco werelderfgoed behoren. Jaarlijks reizen miljoenen mensen vanuit de hele wereld naar de watervallen. Argentinië sloot alle nationale parken echter al op 17 maart.

En ook de grens zal voorlopig gesloten blijven. Hoewel het Argentijnse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft toegezegd de groep “zo snel mogelijk” van de brug te halen, verlengde de president zondagavond de lockdown met nog eens twee weken.

De groep lijkt zich voorlopig bij hun lot te hebben neergelegd. Toch heeft Ojeda nog één vurige wens: “Het zou zo fijn zijn als we aan de Argentijnse kant naar de wc zouden mogen gaan, dat is een stuk dichterbij”.

15.000 gestrande toeristen

Volgens cijfers van het Argentijnse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn nog minimaal 15.000 landgenoten van Ojeda gestrand in het buitenland. Sinds het sluiten van de grenzen heeft de regering bijna alle repatriatievluchten gestaakt.

