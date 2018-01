Gestolen wodkafles van 1 miljoen leeg teruggevonden TK

15u45

Bron: Belga Bizar Een wodkafles die ongeveer 1 miljoen euro waard is en in Kopenhagen gestolen werd, is weer opgedoken. Ze is op een bouwwerf ten noorden van de Deense hoofdstad gevonden, zo deelde de politie vandaag mee.

Op het eerste gezicht is de fles intact. Ze was wel leeg, zei verzamelaar Brian Ingberg, bij wie het kostbare stuk maandagnacht gestolen werd. Gelukkig is de zeldzame Russo-Baltique-wodka, die volgens Ingberg tot de duurste ter wereld behoort, niet zo waardevol vanwege haar inhoud. De fles bestaat uit drie kilo goud en drie kilo zilver en heeft daardoor een waarde van 1,3 miljoen dollar (ongeveer 1 miljoen euro), vertelde de eigenaar aan de krant Ekstra Bladet. De verzamelaar kreeg het dure stuk, dat in de serie "House of Cards" te zien was, in bruikleen uit Rusland.